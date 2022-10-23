Раде предложили признать Беларусь временно оккупированной страной: что это даст

В Верховную Раду внесли проект постановления о признании Беларуси временно оккупированной страной. Таким образом Украина запускает определенную политическую дестабилизацию в данном государстве.

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк. По его словам, Украине нужно перебросить сепаратизм и революцию на российскую территорию и ее зоны влияния.

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Зачем признавать Беларусь временно оккупированной

Давидюк отметил, что сейчас Украина запускает определенную политическую дипломатическую дестабилизацию в Российскую Федерацию и Беларусь.

Нам нельзя постоянно делать так, чтобы война была только у нас. Потому что уничтожается наша инфраструктура, уничтожается наша территория. Наша задача делать так, чтобы война была и там,

– подчеркнул политолог.

В частности, по его словам, где-то это делается дипломатично, где-то, например, хлопок пошел или революция, а в другом месте какая-то территория уже от кого-то отсоединяется. Таков наш метод.

Нам нужно немного выбросить войну со своей территории, потому что ее здесь слишком много. Это объективно,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что нам нужно сделать это как можно скорее, чтобы перебросить сепаратизм и революцию на российскую территорию и ее зоны влияния. И Украина действительно достаточно мудро это делает.

Зачем нужно признать Беларусь временно оккупированной страной: смотрите видео

Это решение создаст определенные прецеденты

Давидюк считает, что стоит поднимать вопросы Сибири, территории Дальнего Востока России, Средней Азии или Кавказа, поскольку там чрезвычайно большое количество стран, которые хотят стать свободными и им просто нужно помочь.

Поэтому Украина может легко устроить парад суверенитетов в России. Я более чем уверен, что Россия может стать новой Африкой и через 5 – 10 лет дать минимум 50 государств. Вот очень легко,

– убежден политолог.

Он отметил, что Россия будет Африкой XXI века, которая "родит" огромное количество замечательных государств. И они еще могут поехать на Олимпийские игры и выигрывать там медали.

Но это надо перебрасывать войну на ту территорию,

– подчеркнул Давидюк.

По его мнению, это решение относительно Беларуси не даст супербыстрый результат, а также не сделает Тихановскую, как она хочет, сразу президентом. Но, как минимум, оно создает определенные прецеденты, которые помогут в будущем.

Что этому предшествовало