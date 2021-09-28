Рада может рассмотреть кадровые изменения в правительстве уже в начале октября

28 сентября 2021 , 10:35
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Источник:

24 канал

В ближайшее время Кабмин ожидают кадровые изменения. Рассмотреть этот вопрос украинские нардепы могут уже в первую неделю октября.

Такую информацию сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Об этом она говорила в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Это было личное мнение коллеги, – Кравчук опровергла заявление об отставке правительства

Все прояснится уже в начале октября

По словам Кравчук, говорится о смене 3 – 4 глав министерств. Однако подробнее говорить об этом можно будет уже после представления кандидатов. Среди них, в частности, могут быть и нардепы из "Слуги народа". Только после этого запустят официальный процесс. "Не исключаю, что на пленарной неделе, которая начнется 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", – пояснила политик.

Обратите внимание! Ранее Кравчук уже анонсировала, что в нескольких министерствах могут сменить руководителей. Впрочем, о ком именно говорится – не уточнила. Якобы как только звучат фамилии – у человека появляются проблемы на работе.

В "Слуге народа" рассекретили место проведения своего съезда

Слухи об отставке всего правительства

В начале сентября "слуга народа" Олег Дунда сообщил, что на октябрь запланирована отставка всего Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Он утверждал, что некоторые министры останутся, но большинство из них – обновят. Впрочем, впоследствии Кравчук опровергла это громкое заявление. Она объяснила, что это – лишь личная позиция ее коллеги, но отнюдь не позиция всей фракции.

 

Автор: Ірина Буртик