Рада может рассмотреть кадровые изменения в правительстве уже в начале октября

В ближайшее время Кабмин ожидают кадровые изменения. Рассмотреть этот вопрос украинские нардепы могут уже в первую неделю октября.

Такую информацию сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Об этом она говорила в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Это было личное мнение коллеги, – Кравчук опровергла заявление об отставке правительства

Все прояснится уже в начале октября

По словам Кравчук, говорится о смене 3 – 4 глав министерств. Однако подробнее говорить об этом можно будет уже после представления кандидатов. Среди них, в частности, могут быть и нардепы из "Слуги народа". Только после этого запустят официальный процесс. "Не исключаю, что на пленарной неделе, которая начнется 5 октября, эти кадровые изменения уже могут быть на голосовании в официальном зале", – пояснила политик.

В "Слуге народа" рассекретили место проведения своего съезда

В начале октября "слуги народа" проведут в Трускавце выездное заседание фракции. Там они намерены подвести итоги своей работы и обсудить следующие действия.

На встречу приглашены, в частности, генпрокурор Ирина Венедиктова, главы СБУ Иван Баканов и чиновники.

Кроме этого, приглашения могут получить и потенциальные кандидаты в министры. Мероприятие посетит также сам президент Зеленский.

Слухи об отставке всего правительства

Ранее Кравчук уже анонсировала , что в нескольких министерствах могут сменить руководителей. Впрочем, о ком именно говорится – не уточнила. Якобы как только звучат фамилии – у человека появляются проблемы на работе.

В начале сентября "слуга народа" Олег Дунда сообщил, что на октябрь запланирована отставка всего Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Он утверждал, что некоторые министры останутся, но большинство из них – обновят. Впрочем, впоследствии Кравчук опровергла это громкое заявление. Она объяснила, что это – лишь личная позиция ее коллеги, но отнюдь не позиция всей фракции.