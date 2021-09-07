Рада может рассмотреть отставки в правительстве уже в конце сентября, – Арахамия

Отставки определенных министров в правительстве Дениса Шмыгаля могут рассмотреть в Верховной Раде в ближайшее время. По словам главы фракции "Слуги народа" в парламенте Давида Арахамии, речь идет о конце сентября.

Арахамия отметил также, что фракция еще летом подготовила "внутренний рейтинг" всех членов Кабинета Министров. Сделали это путем опроса депутатов.

Обратите внимание Арахамия прокомментировал слухи об отставке Разумкова

Изменения в правительстве: когда ожидать

В конце сентября 2021 можно ожидать ротации в украинском правительстве. Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия на брифинге 6 сентября.

Верховная Рада может рассмотреть вопрос об отставке некоторых министров: "Касаемо времени – это где-то в конце сентября, последняя декада".

По словам нардепа, в течение лета фракция готовила "внутренний рейтинг" всех членов правительства. Для этого соответствующим образом опрашивали депутатов. Впрочем, фамилии потенциальных отставников и антилидеров того рейтинга Арахамия не назвал.

Мол, "лидеров и аутсайдеров" пока называть нецелесообразно, чтобы министров не "прекратили слушаться" подчиненные. Ведь таким образом работа министерства может затормозиться на несколько недель.

Коротко об очередной волне информации об отставках министров

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 6 сентября также сообщил, что есть такие руководители министерств, которые будут вынуждены покинуть должность в "добровольно-принудительном формате".

Об отставках в правительстве Дениса Шмыгаля говорят очень часто. В который раз информационная волна поднялась с началом календарной и политической осени – 1 сентября.

СМИ (и не только) называли, в частности, министра обороны Андрея Тарана, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и министра социальной политики Марину Лазебную.

С другой стороны, заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук говорила 24 каналу, что отставки возможны, но какие-либо заявления по этому поводу не поступали (речь шла о заявлениях на увольнение от министров).

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