Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации, – нардеп
Источник:Ярослав Железняк
Днем, 10 апреля, Верховная Рада Украины начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении. Сейчас предусмотрено рассмотрение отклоненных поправок.
Накануне комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне вечером 9 апреля завершил работу над поправками к законопроекту о мобилизации. Пока его внесли в парламент и голосование продлится до 11 апреля. Именно в четверг все решится, ведь депутаты будут голосовать за правки, проработанные Комитетом.
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Верховная Рада начинает рассмотрение
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что на данный момент Рада начинает рассмотрение законопроекта о мобилизации во втором чтении. Однако он подчеркнул, что сегодня окончательного решения относительно вышеупомянутого проекта закона не будет.
Пока будет продолжаться рассмотрение отклоненных правок, количество которых достигает около 4263. В частности, как отметил Железняк, правки, которые уже были приняты ранее, а также окончательное голосование состоятся уже завтра, 11 апреля.
Ранее нардеп сообщал, что Комитет Рады в целом обработал 31 правку, а все остальные были отклонены. Поэтому народные депутаты будут рассматривать каждую правку в отдельности.
В частности, сегодня депутаты Верховной Рады проголосовали за то, чтобы перед началом рассмотрения законопроекта о мобилизации во втором чтении услышать доклад главкома ВСУ Александра Сырского.
Также планируются выступления начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича и командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля.
Основные положения, которые рекомендовал принять Комитет
- Мужчины в возрасте 18 – 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ, если идет мобилизация. Документ следует предъявить, если этого требуют представители ТЦК или полицейские.
- Военнообязанные 18 – 60 лет смогут получить документы в зарубежных дипломатических учреждениях Украины, только если будут иметь военно-учетные документы. То же касается и паспорта и загранпаспорта.
- Уклоняющихся от мобилизации будут наказывать. Их временно ограничат в праве управления транспортными средствами, но по решению суда.
- Вместо срочной службы планируют ввести базовую военную службу, которую будут проходить граждане 18 – 25 лет. Люди смогут сами выбрать период прохождения службы до достижения 24-летнего возраста.
Однако все это пока только рекомендации, поскольку окончательное решение по законопроекту народные депутаты будут принимать во время голосования в зале парламента. Это означает, что некоторые из вышеперечисленных положений еще могут претерпеть определенные изменения.