Захват самолета и задержание Протасевича: Рада осудила действия режима Лукашенко

Верховная Рада проголосовала за постановление о принудительной посадке самолета компании Ryinair в Минске. Инициатива осудила действия белорусских властей.

Постановление поддержали 280 нардепов.

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Что еще предусматривает постановление

Инициатива призывает белорусские власти немедленно освободить оппозиционного блогера Романа Протасевича и всех политических заключенных;

Кроме того, призвали остановить произвол и пытки.

В документе выражают поддержку правительству относительно запрета на выполнение авиационных перевозок между Украиной и Беларусью.

Проект предполагает обращение к международным организациям в отношении признания режима Александра Лукашенко в Беларуси угрозой мировой безопасности.

Совершением этого принудительного акта посадки пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности, в том числе безопасности движения воздушного транспорта,

– говорится в постановлении.

Что известно о принудительной посадке самолета в Беларуси