Верховная Рада просит санкции против Госдумы России

Парламентарии во время очередного заседания 23 февраля поддержали обращение в СНБО о введении санкций против Госдумы России. За соответствующее решение проголосовали 322 депутата.

Интересно, что ни один нардеп не проголосовал против этого решения, лишь двое парламентариев воздержались, передает 24 канал.

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Речь идет о проекте постановления №7064 об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Кто может подпасть под ограничения

В частности, санкции будут касаться тех депутатов Госдумы России, которые обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой признать квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР". Также ограничения будут касаться членов Совета Федерации России, которые окончательно приняли решение о признании "республик".

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