В четверг, 31 июля, народные депутаты провели голосование за инициированный президентом законопроект о НАБУ и САП, определяющий независимость этих органов. Голосом "За" его поддержало большинство 331 депутат.

Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Руки прочь от НАБУ": по всей Украине проходят акции за независимость антикоррупционных органов

Как проголосовали депутаты?

После рассмотрения законопроекта Владимира Зеленского под номером 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП, депутаты в целом и за основу приняли его почти единогласно. 331 народный депутат проголосовал "За" документ, "Против" не выступил никто, но 9 избранников не голосовали.

Законопроект подписал спикер Верховной Рады и быстро передал его на утверждение президента Украины.

Известно также как голосовали депутаты разных фракций. Так законопроект поддержали больше всего представителей "Слуги народа" – 214 депутатов. Следующей в списке идет "Европейская Солидарность" – 27 голосов. Меньше голосов было от других фракций:

"Доверие" – 17;

"ОПЗЖ" – 17;

"Голос" – 16;

Внефракционные депутаты – 15;

"Батькивщина" – 4;

"За будущее" – 11;

"Відновлення" – 9.

Депутаты поддержали законопроект Зеленского / Фото Ярослава Железняка

К слову, под Верховной Радой во время заседания продолжались митинги. Узнав, что депутаты поддержали законопроект Зеленского, люди аплодировали и радовались, что "народ смог поспособствовать изменениям".

Что предусматривает новый законопроект о НАБУ и САП?

Согласно обновленным нормам, Генеральный прокурор не имеет права давать указания прокурорам САП и влиять на их полномочия.

Детектив НАБУ обязан выполнять поручения и указания только прокурора САП.

Запрещено также передавать расследование НАБУ другому органу досудебного расследования, кроме случаев, когда бюро по каким-то причинам не может проводить досудебное расследование.

Изъята норма о назначении прокуроров в конкретных производствах исключительно генпрокурором. Однако органы смогут подбирать людей вне конкурса и без опыта работы, а также увольнять прокуроров, которые находятся "вне штата".

Из закона убрали норму, что только генпрокурор может подписать подозрение руководителю "постоянно действующего вспомогательного органа, образованного Президентом Украины, его заместителю".

Отдельно появилось положение о том, что работники НАБУ, САП, БЭБ, ОГП, ГБР, НПУ, которые имеют допуск к государственной тайне, каждые два года должны будут проходить проверку на полиграфе, что должно исключить влияние России на работу антикоррупционных органов.