Рада попросила руководство ЕС ускорить рассмотрение заявки на членство

19 марта 2022 , 15:23
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Источник:

ВРУ

Украинская власть стремится к скорейшему вступлению Украины в Европейский Союз. Соответствующее обращение Верховная Рада направила президенту Европарламента Роберте Мецоли и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Нардепы призвали помочь скорейшему положительному заключению Европейской Комиссии относительно приобретения Украиной членства в ЕС.

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Они подчеркнули, что такое решение станет очень важным фактором в сдерживании российской агрессии. А также это станет справедливым вознаграждением для украинцев, которые борются за свободу, демократию и другие европейские ценности.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина борется за свое членство в ЕС каждый день.

Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя наивысшую цену – тысячи жизней Украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, являющаяся членом ЕС,
– подчеркнул председатель ВРУ Руслан Стефанчук.

Заявка Украины на членство в ЕС

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Автор: Юлія Поскробок