Верховная Рада поддержала отставку Абрамовича

Верховная Рада Украины поддержала отставку Игоря Абрамовича. Он был народным депутатом от запрещенной фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

"За" это решение проголосовали 317 нардепов. Сам Абрамович написал заявление о составлении мандата в этот же день – 6 февраля.

Заметьте Нардеп Абрамович составил мандат: Арахамия призвал остальную часть фракции ОПЗЖ сделать то же самое

Что известно о прекращении полномочий нардепа

Верховная Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Игоря Абрамовича,

– написал Ярослав Железняк.

По его словам, в Раде осталось 409 народных депутатов. В конце 2022 года заявления на составление мандатов написали одиозная Наталья Королевская и ее муж – Юрий Солод. Несколькими днями раньше их заметили в Дубае.

Кроме того, заявление написал депутат Олег Волошин.

Что сказал Арахамия о нардепах от ОПЗЖ

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия написал, что Игорь Абрамович – свой среди чужих в тылу пятой колонны.

По словам Арахамия, созданная Абрамовичем депутатская группа "Восстановление Украины" в тяжелейшие месяцы войны лишь укрепила устойчивость нашего парламента перед внешним агрессором.

Также глава фракции "Слуга народа" призвал других депутатов из запрещенной фракции ОПЗЖ последовать примеру Абрамовича и тоже составить мандаты. Ведь пора наконец-то почувствовать настроения общества на 11-м месяце полномасштабной войны.