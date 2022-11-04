Рада приняла правила бронирования военнообязанных: кого можно забронировать

Депутаты Верховной Рады 4 ноября приняли правила бронирования военнообязанных. Закон #7687 был принят в целом.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что за закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, проголосовали 290 нардепов.

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На каких предприятиях разрешено бронировать военнообязанных

Железняк рассказал о двух ключевых новациях, которые просил бизнес для организации прозрачной процедуры бронирования. В частности, речь идет о предоставлении полномочий правительству на разработку нового порядка бронирования.

Этот порядок должен включать критерии отнесения предприятий к критическим,

– отметил нардеп.

Вторая новация предполагает разрешить проводить бронирование без выполнения мобилизационных задач для предприятий, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

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Согласно закону, бронированию подлежат:

военнообязанные в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, в случае, когда это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов в особый период;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым доведены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения доказанных мобилизационных заданий (заказов);

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые осуществляют производство товаров, выполнение работ и оказание услуг оборонного назначения для удовлетворения потребностей ВСУ, других военных формирований в особый период, в случае, когда это необходимо для выполнения указанных мер;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Отнесение субъектов хозяйствования к таким предприятиям, учреждениям и организациям осуществляется по критериям и в порядке, установленным Кабмином.

Такие военнообязанные не подлежат принятию на службу в военном резерве.

В Украине продолжается мобилизация

Верховная Рада Украины на заседании 15 августа продлила в Украине военное положение и мобилизацию до 21 ноября. Во время мобилизации военнообязанные могут получать повестки в разных местах, в частности на улице.

За уклонение от службы для граждан Украины предусмотрена уголовная ответственность. Согласно закону, за уклонение от службы могут даже лишить свободы.

Кроме того, во время военного положения мужчины призывного возраста (18 – 60 лет) не могут выезжать за границу, однако есть исключения для определенных категорий граждан.

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