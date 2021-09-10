Рада призывает мир отреагировать на беззаконие оккупантов в Крыму

Верховная Рада одобрила обращение к международному сообществу с требованием осудить новые репрессии в оккупированном Крыму. В частности, этот призыв нардепов касается правительств и парламентов других стран, международных организаций.

Такое решение нардепы приняли во время пленарного заседания 10 сентября. За постановление проголосовали 293 парламентария.

Актуально Из-за незаконных задержаний: Меджлис призывает к срочным консультациям Крымской платформы

Рада предлагает ввести санкции против причастных к преступлениям

В документе говорится не только об осуждении действий оккупантов на полуострове, Верховная Рада предлагает ввести санкции против причастных к преступлениям. Обращаются политики с просьбой присоединиться к декларации Крымской платформы и нарастить усилия по деоккупации украинского Крыма.

Нардепы осудили обыски и задержания крымских татар

Верховная Рада резко осудила незаконные обыски, похищения и задержания ряда представителей крымскотатарской общины. В частности, речь идет о заместителе главы Меджлиса Наримане Джеляле.

К теме Стоял костью в горле российских властей, – адвокат о заместителе главы Меджлиса

Из-за ситуации в Крыму Кулеба обратился к России

Ранее из-за произвола, который сейчас происходит в Крыму, глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к России. Дипломат призвал Кремль давать ответ Украине на международном уровне, а не преследовать невинных людей.