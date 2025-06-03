Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о военном омбудсмене

В Украине появится военный омбудсмен. За это решение проголосовали депутаты 3 июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка и Министерство обороны.

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Что предусматривает законопроект о военном омбудсмене

Как сообщил Ярослав Железняк, в зале не было тех, кто проголосовал против.

Парламент принял законопроект №13266 о создании, определения правового статуса, задач и принципов деятельности военного омбудсмена. За основу – 287,

– написал он.

Рустем Умеров рассказал, что законопроект разработан специалистами Министерства обороны в сотрудничестве с Уполномоченным Президента по вопросам защиты прав военнослужащих, гражданским обществом, юристами, военными, и внесен главой государства в парламент как неотложный.

Цель законопроекта – создать независимую институцию, которая будет иметь реальные полномочия, прозрачные процедуры и эффективные механизмы реагирования на нарушения прав защитников.

Все воины должны знать, куда обратиться, если их права нарушены. И, главное, реакция обязательно будет! Именно поэтому эта институция должна быть сильной, независимой и эффективной. Защита тех, кто защищает Украину, – не опция. Это наш долг,

– подчеркнул министр обороны.

По его словам, Украина будет иметь действенный механизм гражданского контроля. Он повысит доверие к командованию и государству, усилит военную справедливость и укрепит боевой дух и сплоченность.