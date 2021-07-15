Рада проголосовала за отставку Авакова

Верховная Рада 15 июля проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности главы Министерства внутренних дел. Соответствующее решение поддержал 291 народный избранник.

На посту министра внутренних дел Аваков провел более 7 лет. Заявление об отставке политик написал 13 июля.

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Рада поддержала отставку Авакова

Парламентарии на заседании 15 июля решили удовлетворить желание Авакова и поддержали его отставку большинством голосов. Против этого были только 7 нардепов, воздержались – 17.



Результаты голосования за отставку Авакова / Скриншот с видео



Голосование по фракциям / Скриншот с видео

После голосования спикер Рады Дмитрий Разумков поблагодарил уже бывшего министра за проделанную работу.

Отставка Авакова: главное

Аваков возглавил МВД еще зимой 2014 года. За время его пребывания в должности в Украине вспыхнула череда скандалов, связанных с силовиками.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что Аваков по собственному желанию написал заявление об отставке. Кроме того, политик предположил, что Аваков может остаться в команде, но в другом амплуа.

Владимир Зеленский уже предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского – главу комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Антон Геращенко – заместитель Авакова – заявил, что Монастырский – "высокоинтеллектуальный, грамотный, подготовленный человек".

Сам кандидат отметил, что согласился принять предложение Зеленского. Политик признался: "я принял самое сложное решение в своей жизни".



Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала