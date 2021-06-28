Рада соберется на два внеочередных заседания в течение недели: какие законопроекты рассмотрят
Источник:24 канал
В Верховной Раде в ближайшие дни проведут два внеочередных заседания 29 июня и 1 июля. Во время собраний народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов, в частности об олигархах.
Об этом сообщил заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко. Первое внеочередное заседание созвал президент Владимир Зеленский.
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Внеочередное заседание 29 июня
Народные депутаты 29 июня соберутся на внеочередное заседание Рады. Во время него рассмотрят законопроекты, касающиеся оборонного сектора:
- о национальном сопротивлении;
- об увеличении численности ВСУ;
- о критической инфраструктуре.
В "Слуге народа" также добавили, что эти проекты законов рекомендованы профильным комитетом к принятию в первом чтении.
Внеочередное заседание Рады 1 июля
Александр Корниенко перед торжественным заседанием Рады 28 июня заявил, что нардепы соберутся еще и 1 июля.
По его словам, тогда рассмотрят президентский законопроект об олигархах, а также ряд других документов:
- о реформировании ГАСИ;
- о коренных народах;
- об отмене свободной экономической зоны "Крым".
В четверг это будет действительно историческое событие и мы ожидаем, что мы выйдем в четверг вечером в новой, обновленной политической реальности,
– сказал "слуга народа".
Законопроект об олигархах: коротко
Главная задача документа – превратить олигархов в бизнесменов, чтобы не допустить их влияния на экономику Украины.
В то же время член Комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский пояснил, что в реестр олигархов могут попасть те лица, которые отвечают трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- оказывают значительное влияние на СМИ;
- являются конечными собственниками предприятия с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
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