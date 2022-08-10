Ни один оккупант не скроется: радар AN/TPQ-36 уже начал охоту

Россия ежедневно обстреливает территорию Украины артиллерийскими снарядами, но наши защитники найдут каждую установку врага и уничтожат ее. А помогут им в этом контрбатарейные радары AN/TPQ-36.

Эта система помогает нашим Вооруженным Силам быстро и точно обнаруживать огневые позиции врага. Ну а дальше – дело уже по нашим дальнобойным установкам, выполняющим роль контрбатарейной борьбы.

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Что известно об AN/TPQ-36

На свет эта система появилась в 1991 году благодаря компании Northop Grumman. Это американская корпорация, специализирующаяся на создании электроники и информационных технологий для военных нужд.

Следует отметить, что этот радар требует буксировки. Идеально с этой задачей справляется американский бронеавтомобиль Humvee.

На самом деле с такими системами ВСУ знакомы уже достаточно давно. Они стоят у нас на вооружении с 2015 года. В это время и начались первые поставки.

Но сегодня, в рамках стратегического партнерства с США, количество таких радаров удалось увеличить. А ведь интенсивность ракетных обстрелов только возросла. А контрбатарейные радары – это один из главных и важнейших инструментов, помогающих несколько уменьшить и подавить огонь кафиров.



Радар на вооружении ВСУ с 2015 года / Скриншот с видео АрмияInform

Функции

Технологичность этого радара позволяет ему не просто обнаруживать артиллерию, но и многие другие системы. В общей сложности, 10 видов оружия:

артиллерийские установки;

ракетные;

РСЗО;

минометы и другие.

Обнаружение – далеко не единственная функция этого оружия. Оно также может наводить артиллерию наших вооруженных сил на позиции врага. Это еще и отличный инструмент для корректировки огня.

Все так серьезно, что цифровые системы этого радара разрешают даже просчитывать возможные места попадания от российских обстрелов. А это очень хорошая функция, которая может сохранить жизнь наших военных.

Особенно учитывая тот факт, что российские снаряды не всегда стреляют точно и обычно прилеты достаточно хаотичны, с большим радиусом отклонения.

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Характеристики

Следует и разобраться в самом названии этого радара. Здесь каждая буква имеет свое определение.

AN – это префикс системы номенклатуры. То есть, где его можно использовать;

– это префикс системы номенклатуры. То есть, где его можно использовать; A – Army, армия или же сухопутные войска;

– Army, армия или же сухопутные войска; N – Navy – флот или же ВМС;

– Navy – флот или же ВМС; Буква Т говорит, что именно этот радар требует транспортировки. Его нужно буксировать;

говорит, что именно этот радар требует транспортировки. Его нужно буксировать; Р означает тип, в этом случае – что это радар;

означает тип, в этом случае – что это радар; Q – это предназначение. В этом случае – это транспортабельная радиолокационная станция с радаром, предназначенная для контрбатарейной борьбы;

– это предназначение. В этом случае – это транспортабельная радиолокационная станция с радаром, предназначенная для контрбатарейной борьбы; Ну а 36 – это поколение таких систем.



Подготовка к работе занимает всего 15 минут / Скриншот из видео АрмияInform

Технические характеристики

Экипаж: 5 человек;

5 человек; Время подготовки к работе: 15 минут;

15 минут; Время сбора: 5 минут;

5 минут; Сектор азимута: 90 градусов;

90 градусов; Количество сопровождаемых целей: 99;

99; Дальность работы: 14 – 24 км;

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Каковы преимущества системы

Этот радар точно обнаруживает позиции вражеских пусковых установок с первого же выстрела. И одновременно – фиксирует сразу несколько залпов. Корректировка огня тоже может происходить по нескольким целям одновременно.

А это очень экономит драгоценное на войне время и помогает артиллеристам отработать по врагу еще до того, как он окончит свою стрельбу. Ведь благодаря нашим союзникам и партнерам в ВСУ есть системы способные в считанные секунды открыть огонь и выпустить весь свой арсенал.

Одно из ключевых преимуществ этого радара в том, что он максимально прост в обслуживании и ремонте. В случае необходимости экстренно починить его, это можно сделать в полевых условиях до 30 минут времени.

Конечно же, при наличии специально обученного персонала. Ремонт легок, потому что компьютерные системы самостоятельно анализируют, что именно не работает и подсказывают операторам, как это исправить.



Установка очень проста в обслуживании / Скриншот из видео АрмияInform

Как работает контрбатарейный радар

AN/TPQ-36 автоматически обнаруживает вражеские снаряды. Система посредством электроники сканирует горизонт шириной в 90 градусов несколько раз в секунду. Это позволяет сканировать и отслеживать траекторию полета снарядов, пока радар не определит, где стоит сама пусковая установка.

Оператор сразу видит координаты вражеских систем. В некоторых случаях это происходит настолько быстро, что первый снаряд не успевает упасть, а координаты пусковой платформы уже давно известны.

К тому же угол сканирования можно легко с 90 градусов заменить на 360. Однако при наличии дополнительного оборудования.



Контрбатарейный радар AN/TPQ-36 / Скриншот с видео АрмияInform

Дальность обнаружения не маленькая. Здесь как раз все правильно. Эти радары обычно используют для работы на передовой. Они поддерживают операции разных бригад.

Радары с большей дальностью соответственно ставят как можно дальше от столкновения. Управлять такой системой можно и дистанционно. Однако, не более чем в 100 метрах от места, где располагается сам радар.

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Цифровые системы настолько продуманы, что данные о позициях вражеских пусковых установок передаются оператору уже с учетом рельефа местности. В памяти этой установки есть современные карты, которые при необходимости можно на более новые. Конечно, если возникнет такая потребность.

Благодаря стратегическому партнерству Украины с США, наши ВСУ получили возможность вести контрбатарейную борьбу, просто необходимую для того, чтобы остановить интенсивность вражеского огня.

И чем больше у украинских военных таких систем – тем меньше выстрелов смогут позволить себе россияне. Ведь после каждой попытки засыпать нас снарядами, их пусковые установки будут моментально уничтожены.