Ни один оккупант не скроется: радар AN/TPQ-36 уже начал охоту
Россия ежедневно обстреливает территорию Украины артиллерийскими снарядами, но наши защитники найдут каждую установку врага и уничтожат ее. А помогут им в этом контрбатарейные радары AN/TPQ-36.
Эта система помогает нашим Вооруженным Силам быстро и точно обнаруживать огневые позиции врага. Ну а дальше – дело уже по нашим дальнобойным установкам, выполняющим роль контрбатарейной борьбы.
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Что известно об AN/TPQ-36
На свет эта система появилась в 1991 году благодаря компании Northop Grumman. Это американская корпорация, специализирующаяся на создании электроники и информационных технологий для военных нужд.
Следует отметить, что этот радар требует буксировки. Идеально с этой задачей справляется американский бронеавтомобиль Humvee.
На самом деле с такими системами ВСУ знакомы уже достаточно давно. Они стоят у нас на вооружении с 2015 года. В это время и начались первые поставки.
Но сегодня, в рамках стратегического партнерства с США, количество таких радаров удалось увеличить. А ведь интенсивность ракетных обстрелов только возросла. А контрбатарейные радары – это один из главных и важнейших инструментов, помогающих несколько уменьшить и подавить огонь кафиров.
Радар на вооружении ВСУ с 2015 года / Скриншот с видео АрмияInform
Функции
Технологичность этого радара позволяет ему не просто обнаруживать артиллерию, но и многие другие системы. В общей сложности, 10 видов оружия:
- артиллерийские установки;
- ракетные;
- РСЗО;
- минометы и другие.
Обнаружение – далеко не единственная функция этого оружия. Оно также может наводить артиллерию наших вооруженных сил на позиции врага. Это еще и отличный инструмент для корректировки огня.
Все так серьезно, что цифровые системы этого радара разрешают даже просчитывать возможные места попадания от российских обстрелов. А это очень хорошая функция, которая может сохранить жизнь наших военных.
Особенно учитывая тот факт, что российские снаряды не всегда стреляют точно и обычно прилеты достаточно хаотичны, с большим радиусом отклонения.
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Характеристики
Следует и разобраться в самом названии этого радара. Здесь каждая буква имеет свое определение.
- AN – это префикс системы номенклатуры. То есть, где его можно использовать;
- A – Army, армия или же сухопутные войска;
- N – Navy – флот или же ВМС;
- Буква Т говорит, что именно этот радар требует транспортировки. Его нужно буксировать;
- Р означает тип, в этом случае – что это радар;
- Q – это предназначение. В этом случае – это транспортабельная радиолокационная станция с радаром, предназначенная для контрбатарейной борьбы;
- Ну а 36 – это поколение таких систем.
Подготовка к работе занимает всего 15 минут / Скриншот из видео АрмияInform
Технические характеристики
- Экипаж: 5 человек;
- Время подготовки к работе: 15 минут;
- Время сбора: 5 минут;
- Сектор азимута: 90 градусов;
- Количество сопровождаемых целей: 99;
- Дальность работы: 14 – 24 км;
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Каковы преимущества системы
Этот радар точно обнаруживает позиции вражеских пусковых установок с первого же выстрела. И одновременно – фиксирует сразу несколько залпов. Корректировка огня тоже может происходить по нескольким целям одновременно.
А это очень экономит драгоценное на войне время и помогает артиллеристам отработать по врагу еще до того, как он окончит свою стрельбу. Ведь благодаря нашим союзникам и партнерам в ВСУ есть системы способные в считанные секунды открыть огонь и выпустить весь свой арсенал.
Одно из ключевых преимуществ этого радара в том, что он максимально прост в обслуживании и ремонте. В случае необходимости экстренно починить его, это можно сделать в полевых условиях до 30 минут времени.
Конечно же, при наличии специально обученного персонала. Ремонт легок, потому что компьютерные системы самостоятельно анализируют, что именно не работает и подсказывают операторам, как это исправить.
Установка очень проста в обслуживании / Скриншот из видео АрмияInform
Как работает контрбатарейный радар
AN/TPQ-36 автоматически обнаруживает вражеские снаряды. Система посредством электроники сканирует горизонт шириной в 90 градусов несколько раз в секунду. Это позволяет сканировать и отслеживать траекторию полета снарядов, пока радар не определит, где стоит сама пусковая установка.
Оператор сразу видит координаты вражеских систем. В некоторых случаях это происходит настолько быстро, что первый снаряд не успевает упасть, а координаты пусковой платформы уже давно известны.
К тому же угол сканирования можно легко с 90 градусов заменить на 360. Однако при наличии дополнительного оборудования.
Контрбатарейный радар AN/TPQ-36 / Скриншот с видео АрмияInform
Дальность обнаружения не маленькая. Здесь как раз все правильно. Эти радары обычно используют для работы на передовой. Они поддерживают операции разных бригад.
Радары с большей дальностью соответственно ставят как можно дальше от столкновения. Управлять такой системой можно и дистанционно. Однако, не более чем в 100 метрах от места, где располагается сам радар.
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Цифровые системы настолько продуманы, что данные о позициях вражеских пусковых установок передаются оператору уже с учетом рельефа местности. В памяти этой установки есть современные карты, которые при необходимости можно на более новые. Конечно, если возникнет такая потребность.
Благодаря стратегическому партнерству Украины с США, наши ВСУ получили возможность вести контрбатарейную борьбу, просто необходимую для того, чтобы остановить интенсивность вражеского огня.
И чем больше у украинских военных таких систем – тем меньше выстрелов смогут позволить себе россияне. Ведь после каждой попытки засыпать нас снарядами, их пусковые установки будут моментально уничтожены.