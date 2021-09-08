В Раде зарегистрировали постановление о незаконном задержании Джеляла в Крыму
Источник:Верховная Рада Украины
В Верховной Раде зарегистрировали постановление о незаконном задержании заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла в оккупированном Крыму. Инициаторами этого стал 31 народный депутат.
Под постановлением оставили свои подписи депутаты из 6 комитетов и 3 парламентских фракций – "Европейская Солидарность", "Слуга народа" и "Голос".
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Кто поддержал документ
Постановление о незаконном задержании Наримана Джеляла поддержали: Мустафа Джемилев ("ЕС"), Ирина Геращенко ("ЕС"), Александр Корниенко ("СН"), Евгения Кравчук ("СН"), Кира Рудик ("Голос"), Ярослав Железняк ("Голос") и другие.
Кроме того, документ поддержали представители таких комитетов:
- По вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества;
- По вопросам прав человека и деоккупации;
- По вопросам правоохранительной деятельности;
- По вопросам бюджета;
- По вопросам антикоррупционной политики;
- По вопросам интеграции Украины в Европейский Союз.
Постановление поступило в парламент в среду, 8 сентября.
Задержание Наримана Джеляла: коротко о главном
- Утром 4 сентября оккупанты ворвались с обысками в дом заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла. В результате его задержали и увезли в неизвестном направлении. Кроме того, оккупационные спецслужбы задержали еще 4 других активистов.
- Удерживали крымского активиста в наручниках и с мешком на голове.
- Джелялу выдвинули подозрение в "диверсии". Ему грозит до 15 лет заключения.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия оккупантов в Крыму являются реакцией на Крымскую платформу и призвал освободить Джеляла.