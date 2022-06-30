Радиация с ЗАЭС пойдет на Россию, – Кошарная назвала сценарий, в случае ядерной аварии

Российские захватчики продолжают устраивать провокации на оккупированной Запорожской атомной электростанции. Однако они прекрасно понимают, что в случае аварии радиация может распространиться и на Россию.

Об этом 24 каналу сообщила независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная. Она подчеркнула, что вместе с российскими военными в Энергодар, где находится ЗАЭС, зашли также работники "Росатома".

К теме Оккупанты хотят выключить на ЗАЭС охлаждение: может быть информационно-психологической атакой

Куда может распространиться радиация?

По ее словам, они консультируют оккупантов, чтобы те не совершили непоправимых действий, которые могут привести к радиационной аварии. Поскольку в таком случае под угрозой окажется и само государство-агрессор.

Как объяснила Кошарная, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины и ее структуры делали компьютерные модели с расчетами температуры и направления ветра в случае аварии на Запорожской АЭС. То есть специалисты моделировали, куда распространится радиация. Такие расчеты проводили в марте и апреле 2022 года, однако сейчас прекратили.

По их данным, радиоактивность может распространиться на оккупированный Крым, Краснодарский край, приграничные области России, Беларусь. Если ветер будет противоположным, то в сторону Европейского Союза,

– заявила Кошарная.

Оккупанты хотят украсть ЗАЭС

В то же время Кошарная подчеркнула, что российские оккупанты не отказались от намерений украсть Запорожскую атомную электростанцию. Об этом уже заявляли в Москве, мол, они хотят переподчинить украинскую станцию российскому "Росатому".

Уже терроризируют персонал и говорят о том, что они будут работать в "Росатоме" с какой-то определенной даты. Однако пока ее не уточняют,

– рассказала Кошарная.

Как она также добавила, российские оккупанты говорят, что переключат ЗАЭС на объединенную энергосистему страны-агрессора. Они уже работают над этим – с мая захватчики восстанавливают магистральную линию электропередач из Чонгара, которую взорвали в 2015 году.

Кошарная назвала сценарий в случае ядерной аварии: смотрите видео



Российская провокация на ЗАЭС: что известно