Радиационный фон в Запорожской области на утро – в норме
Источник:телеграм Запорожской ОВА
По состоянию на 7:00 радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений. Он не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Территориальные структурные подразделения госучреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава" провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона.
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Радиационный фон в Запорожской области
На территории всей Запорожской области 4 марта, по состоянию на 7:00, радиационный фон остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.
Установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:
- Энергодар – 9 – 12 микрорентгенов в час;
- Мелитополь – 9 – 12 микрорентгенов в час;
- К-Днепровка – 11,2 микрорентгена в час;
- Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка – 12,5 микрорентгена в час;
- Пологи – 11 – 14 микрорентгенов в час;
- Васильевка – 16 микрорентгенов в час.
Обстрел Запорожской АЭС
- Россияне ночью 4 марта стреляли по Запорожской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции сообщили об опасности ядерного взрыва.
- Впоследствии снаряд попал в энергоблок. Пожарные из-за обстрелов не могли добраться до него, чтобы погасить пожар.
- Поэтому Владимир Зеленский обратился к странам Европы. Он призвал их остановить Россию, потому что может случиться "второй Чернобыль".
- Позже чрезвычайникам удалось добраться до станции. Огонь на крупнейшей АЭС Европы был ликвидирован в 6:20 4 марта.
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