На транспорте военных России начали находить "маячки": истерику спровоцировал Рогозин
В России начали распространять истерические сообщения о том, что на автомобилях военных появились "подозрительные" или "маячки", или "чипы". Однако впоследствии оказалось, что оккупанты сделали проблему на ровном месте.
Бывший директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин опубликовал в своем телегрмм-канале фото якобы "радиометок" на технике российских солдат. Об этом информирует 24 Канал. В то же время, вероятно, это никакие не "маячки", а обычные батарейки.
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Поиски "диверсантов"
Что не удивительно, решил обвинить Рогозин в приклеивании этих "меток" к транспортным средствам неизвестных "диверсантов". Стоит сказать, что по сравнению с баснями оккупантов о биолабораториях в Украине, "нацистах" и прочее –истерические сообщения о "диверсантах" и "маячках" выглядят довольно "спокойно". Очевидно, захватчики уже исчерпали фантазию.
Бойцы, диверсанты ставят "маячки (радиометки)", укрепляют их к автотранспорту наших военных, а также на гражданские автомобили. За ними приходят прилеты. Будьте внимательны, перед выездом осматривайте свои автомобили. Обращайте внимание на прикрепленные к металлу машины батареи "радиометок",
– написал экс-руководитель "Роскосмоса".
Однако невооруженным взглядом можно заметить, что Рогозин лжет. То, что враждебный политик пытается выдавать за "радиометки", есть обычными батарейками от компании Panasonic. Их довольно часто цепляют с электронным ключом к разным автомобилям.
Рогозин показал "метки" на автомобилях военной техники россиян / фото из его телеграм-канала
В России утверждают, что батарейки Panasonic являются "маячками" / фото из телеграма Рогозина
У врага все больше проблем: последнее
На самом деле в оккупантов есть все больше поводов для паники, ведь их дела и на поле боя, и в тылу – крайне плохие.
- Один из командиров кадыровцев записал видеообращение, в котором призвал россиян размножаться. Это, очевидно, свидетельствует о том, что в оккупантов проблемы с личным составом. Также, по его словам захватчика, если россияне не начнут плодиться, то их народ начнет вымирать через 50 или 100 лет.
- Напомним, что по состоянию на 16 мая было известно о почти 200 тысячах ликвидированных вражеских солдат на войне против Украины от 24 февраля 2022 года.
- В то же время в тылу террористического государства продолжают действовать партизанские организации. Они, в частности, пристально следят за происходящим в России и даже время от времени наведываются в военкоматы.