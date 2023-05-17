Колишній директор "Роскосмосу" Дмітрій Рогозін опублікував у своєму телеграм-каналі фото нібито "радіоміток" на техніці російських солдатів. Про це інформує 24 Канал. Водночас, ймовірно, це ніякі не "маяки", а звичайні батарейки.

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Пошуки "диверсантів"

Що не дивно, вирішив звинуватити Рогозін у приліплюванні цих "міток" до транспортних засобів невідомих "диверсантів". Варто сказати, що порівняно з байками окупантів про біолабораторії в Україні, "нацистів" та інше – істеричні повідомлення про "диверсантів" і "маячки" мають досить "спокійний" вигляд. Вочевидь, загарбники уже вичерпали фантазію.

Бійці, диверсанти ставлять "маячки (радіомітки)", кріплять їх до автотранспорту наших військових, а також на цивільні автомобілі. За ними приходять прильоти. Будьте уважні, перед виїздом оглядайте свої автомобілі. Звертайте увагу на прикріплені до металу машини батареї "радіоміток",

– написав ексочільник "Роскосмосу".

Проте неозброєним поглядом можна помітити, що Рогозін просто-таки бреше. Те, що ворожий політик намагається видавати за "радіомітки", є звичайними батарейками від компанії Panasonic. Їх досить часто чіпляють з електронним ключем до різних автомобілів.



Рогозін показав "мітки" на автомобілях військової техніки росіян / фото з його телеграм-каналу



У Росії стверджують, що батарейки Panasonic є "маячками" / світлина з телеграму Рогозіна

У ворога все більше проблем: останнє

Насправді в окупантів є все більше приводів для паніки, адже їхні справи і на полі бою, і в тилу – вкрай погані.