Завод "Стрела" в России предварительно прекращает работу после удара, – ЦПД

В воскресенье, 4 мая, подверглось атаке предприятие в Брянской области России, выпускающее электротехническое оборудование. Стало известно, что оно предварительно больше не сможет работать после происшествия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Что известно об ударе по российскому предприятию "Стрела"

Завод "Стрела" атаковали 4 мая – в результате удара на заводе занялись производственные цеха, административное здание и склад готовой продукции предприятия.

Пожар на заводе "Стрела": смотрите видео

Там изготавливается электроника для российского оборонного сектора. Радиозавод сотрудничает с российской корпорацией "Ростех" и поставляет оборудование для предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Завод "Стрела" на Брянщине в Суземке предварительно больше не может работать после удара,

– заявил Андрей Коваленко.

Он пояснил, что завод производит трансформаторы, дроссели, автотрансформаторы с регулировкой напряжения, катушки индуктивности, фильтры и другие электротехнические компоненты.

Россияне жаловались, что два цеха предприятия были уничтожены полностью. По подсчетам жителей, по заводу запустили около 10 "снарядов HIMARS".