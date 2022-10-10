В МВД назвали основные объекты, пострадавшие в результате массированной ракетной атаки

В понедельник, 10 октября, Россия нанесла массированные ракетные обстрелы по территории нашего государства. Российские захватчики выпустили по населённым пунктам Украины около 80 ракет.

Из них более 40 сбили Силы противовоздушной обороны. Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Пострадала критическая и гражданская инфраструктуры

По его словам, в целом основные объекты, пострадавшие в результате циничной атаки врага – это объекты критической и гражданской инфраструктуры. Таким образом Россия пытается запугать граждан Украины.

Мы будем продолжать сражаться. Нас абсолютно этим не запугать, если враг думает, что сможет потенциально оставить нас без света, связи, тепла и заставит сесть за стол переговоров и забыть обо всем, что он натворил – очень глубоко заблуждается.

– подчеркнул советник главы МВД.

Он подчеркнул, что Украина и наши храбрые воины будут продолжать бороться и один за другим освобождать населенные пункты, пока не деоккупируем все наши территории и не выгоним всех захватчиков.

Смирнов назвал основные объекты, пострадавшие в результате атаки врага: смотрите видео

Россия атаковала Украину ракетами Х-101, Х-555.

По данным Воздушных Сил ВСУ оккупанты атаковали Украину с акватории Черного моря и из Каспийского региона. Известно, что российские военные с утра 10 октября ударили по Украине:

ракетами Х-101, Х-555 из района Каспия из 11 самолетов-ракетоносцев стратегической бомбардировочной авиации Ту-95 и Ту-160;

крылатыми ракетами "Калибр" – с кораблей в Черном море;

оперативно-тактическими ракетными комплексами "Искандер" с наземного базирования с разных направлений;

ракетами зенитных ракетных комплексов С-300 и реактивной системой залпового огня "Торнадо-С".

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