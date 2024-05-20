Вертолет с президентом Ирана попал в аварию: автор The Atlantic заявил о смерти Раиси

Вертолет, на борту которого был президент Ирана Ибрагим Раиси, 19 мая попал в авиакатастрофу. В The Atlantic опубликовали статью, в которой историк Араш Азизи заявил о смерти Раиси, однако подтвердить этот факт он не смог.

Сейчас официальной информации о состоянии президента Ирана нет, поэтому такие громкие заявления Азизи могут быть только слухами. Кроме того, ранее в сети публиковали дезинформацию об авиакатастрофе, поэтому подобные сообщения требуют анализа.

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Историк заявил о смерти Раиси, однако подтвердить не смог

Старший преподаватель истории и политологии в Университете Клемсона Араш Азизи в статье для американского издания The Atlantic заявил, что президент Ирана якобы погиб во время авиакатастрофы. Такое громкое заявление историк сделал, ссылаясь на собственные источники.

Источник в Тегеране, близкий к президенту, сообщил мне, что смерть Раиси подтверждена, и что власти ищут способ сообщить эту новость, не вызывая хаоса,

– написал Азизи.

Однако историк и политолог отметил, что не смог подтвердить факт смерти президента Ирана. Азизи в статье добавил, что в случае гибели Раиси в Иране начнется ожесточенная борьба за власть.

Стоит отметить, что сейчас такие заявления больше похожи на слухи, ведь официальных подтверждений гибели Раиси нет. Спасательно-поисковая операция продолжается, однако она осложняется погодными условиями в горах.

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