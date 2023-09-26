Российским боекомплектам, приготовиться: в районе оккупированной Новой Каховки горел склад врага
Источник:Петр Андрющенко
Российским захватчикам на временно оккупированной части Херсонщины нет покоя. Известно, что в районе Новой Каховки вспыхнул склад войска страны-агрессора.
Сведения о том, что в Новой Каховке горел склад оккупантов, рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также выложил в сеть видео.
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В небо поднялся столб дыма
С места передают, что в районе Новой Каховки у оккупанта пригорает очередной склад. Говорят, красиво…
– написал Андрющенко.
В районе Новой Каховки горел склад врага: смотрите видео
Очевидцы сняли видео во время движения. Можно увидеть, что в небо вздымается густой черный столб дыма, который тянется на десятки метров в сторону.
Обратим внимание, что в оккупированном Сорокином была серия мощных прилетов. Известно, что под ударом находились склады боеприпасов.
Могли быть прилеты по складам
Собственно, взрывы прогремели в оккупированном Сорокино Луганской области. Говорят, что "хлопок" посетил завод "Юность". Его русские захватчики используются как склад для боеприпасов.
Украинский журналист Денис Казанский отметил, что Сорокино – глубокий тыл так называемой "второй армии мира". Известно, что от взрывов буквально трясло весь город. Кроме того, там была детонация боекомплекта русских захватчиков. Поэтому объявили эвакуацию местных школ.Обратим внимание! Сорокино – на востоке Луганской области. Оно расположено вблизи границы с Россией. До подконтрольной территории Украины до этого города – более 130 километров.
Поскольку мы заговорили о взрывах на складе с боекомплектом, напомним себе потери врага. Вашему вниманию актуальна статистика по состоянию на утро 25 сентября.
Потери врага растут
- В сутки 24 сентября на тот свет удалось отправить 420 оккупантов. Общие потери врага в живой силе – 276 270 российских захватчиков.
- Также у россиян стало гораздо меньше техники. В металлолом превратили 4667 танков, 8927 боевых бронированных машин, 6260 артиллерийских систем, 791 РСЗО и 533 единицы средств ПВО.
- Не досчитаются в так называемой "второй армии мира" еще 315 самолетов, 316 вертолетов, 4 895 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 518 крылатых ракет, 20 судов, 1 подводная лодка, 8 746 автомобилей и автоцистерн и 918 единиц спец.