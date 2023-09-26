Российским боекомплектам, приготовиться: в районе оккупированной Новой Каховки горел склад врага

Российским захватчикам на временно оккупированной части Херсонщины нет покоя. Известно, что в районе Новой Каховки вспыхнул склад войска страны-агрессора.

Сведения о том, что в Новой Каховке горел склад оккупантов, рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он также выложил в сеть видео.

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В небо поднялся столб дыма

С места передают, что в районе Новой Каховки у оккупанта пригорает очередной склад. Говорят, красиво…

– написал Андрющенко.

В районе Новой Каховки горел склад врага: смотрите видео

Очевидцы сняли видео во время движения. Можно увидеть, что в небо вздымается густой черный столб дыма, который тянется на десятки метров в сторону.

Обратим внимание, что в оккупированном Сорокином была серия мощных прилетов. Известно, что под ударом находились склады боеприпасов.

Могли быть прилеты по складам

Собственно, взрывы прогремели в оккупированном Сорокино Луганской области. Говорят, что "хлопок" посетил завод "Юность". Его русские захватчики используются как склад для боеприпасов.

Украинский журналист Денис Казанский отметил, что Сорокино – глубокий тыл так называемой "второй армии мира". Известно, что от взрывов буквально трясло весь город. Кроме того, там была детонация боекомплекта русских захватчиков. Поэтому объявили эвакуацию местных школ.

Сорокино – на востоке Луганской области. Оно расположено вблизи границы с Россией. До подконтрольной территории Украины до этого города – более 130 километров.

Поскольку мы заговорили о взрывах на складе с боекомплектом, напомним себе потери врага. Вашему вниманию актуальна статистика по состоянию на утро 25 сентября.

Потери врага растут