Ракет критически не хватает, но ждать до осени Россия не будет, – ГУР о возможных обстрелах

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что война завершится "в ближайшем будущем". По его словам, решающее сражение будет этой весной.

В то же время в инфопространстве появляются новости о накоплении агрессором ракетного потенциала и мобилизации огромного количества россиян. Пытаясь разобраться в этом водовороте сообщений, нужно доверять официальным источникам, а главное – верить в Вооруженные Силы Украины. Об этом 24 Канала сказал Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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Будут использовать все

Поговаривают, что Россия собирается нанести очередной удар по критической инфраструктуре осенью или зимой. По словам Юсова, враг действительно накапливает ракетный потенциал.

Другое дело, что россияне не будут ждать до сентября, а более того – до зимы. Перед врагом будет стоять задача отсрочки, осложнения, срыва освобождения украинских территорий нашими защитниками,

– говорит Юсов

Они будут вынуждены использовать и остатки ракетного вооружения, и вновь изготовленные ракеты для этих целей и задач.

"Пока нет возможности ждать следующей зимы, чтобы повторить энергетический терроризм. Они тоже понимают, что в ближайшее время будут чрезвычайно важные события", – подытожил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Когда может быть следующая атака