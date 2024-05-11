Франция может предоставить Украине больше ракет SCALP: Свитан объяснил нюансы

СМИ пишут о возможной помощи от Франции. Страна якобы готовится передать дальнобойные крылатые ракеты SCALP, однако их еще надо подготовить к использованию.

В авиационной терминологии есть определение – продление срока эксплуатации. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что любая авиационная техника имеет определенное время, когда может находиться в состоянии боевого режима.

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Смогут ли SCALP выполнить боевую задачу

Любая крылатая ракета имеет двигатель, системы управления, поэтому по своему строению напоминает самолет, но без пилота. SCALP, которые были на хранении, не использовались, поэтому вышел срок их эксплуатации по времени. Для того, чтобы они дальше выполняли боевые задачи, этот срок надо продлить через определенные технические манипуляции.

Поэтому ракету снова собирают. В Украину SCALP поступят уже с продленным сроком эксплуатации и после проведения регламентных работ. Они смогут выполнить поставленную задачу,

– отметил Роман Свитан.

Для Украины – это такая же ракета, которую мы получали ранее. Скорее всего она уже доставлена, ведь, как правило, такие сообщения появляются в информационном поле, когда ракеты уже на наших складах. Надеемся, что в ближайшее время мы сможем увидеть, как они работают.

"Дальность для экспортных вариантов, вероятно, составляет 250 километров. Хотя есть определенные виды, которые могут преодолевать 500 километров. Поэтому все будет зависеть от дальности работы и механизмов запретов, то есть имеет ли Украина запреты на использование SCALP для ударов по России", – рассказал летчик-инструктор.

Могут ли SCALP ударить по Крымскому мосту

Не стоит сравнивать SCALP и Taurus, ведь они имеют разные боевые части. Например, для работы по Крымскому мосту нужны немецкие Taurus, которые имеют двойную бетонобойную боевую часть. Такой снаряд сможет лучше пробить бетон.

Если нам передадут дальнобойные SCALP, то по дальности они действительно такие же как Taurus. Но многое зависит от условий запуска. Например, мы можем работать 250-километровыми SCALP, то есть теми, которые у нас были. Вспомните корабль "Аскольд" в Керчи, который поразили этими ракетами,

– отметил Свитан.

Тогда Украине удалось подойти на нужную дальность, осуществить пуск и выполнить боевую задачу. Другой вопрос заключается в том, какой существует механизм прикрытия самолетов, которые несут SCALP.

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