В то же время, главный редактор издания Defense Express Олег Катков опроверг это утверждение российской пропаганды. Он отметил, что зенитно-ракетные комплексы страны-агрессорки не имеют возможностей для перехвата баллистики, в частности, ракеты. ATACMS.

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Какие возможности у России для перехвата баллистики

Катков подчеркнул, что Россия декларировала и может продолжать декларировать "все что угодно" о том, что ее комплексы С-300 В и ЗРК С-400 способны бороться с баллистическими ракетами, в том числе и ATACMS. Однако эксперт отметил, что декларировать что-то это одно, а вот реально перехватить – другое дело.

Дело в том, что для российско-советских ЗРК не было создано, и сейчас по крайней мере неизвестно о существовании серийных образцов или испытаниях кинетических перехватчиков. То есть тех средств, которые позволяют эффективно бороться с баллистической ракетой,

– объяснил он.

Обратите внимание! Катков рассказал, что кинетический перехватчик должен врезаться непосредственно в баллистическую ракету и путем огромной энергии столкновения уничтожить ее боевую часть еще в воздухе. Особенно это важно, когда речь идет о кассетной боевой части, как в украинских ракетах ATACMS.

Эксперт отметил, что сейчас у России нет сведений именно о кинетических перехватчиках, а сами оккупанты об этом говорят достаточно обтекаемо. По его словам, без кинетических перехватчиков нивелировать баллистическую ракету невозможно.

Катков отметил, чтобы полноценно уничтожить угрозу баллистической ракеты нужно ликвидировать ее боевую часть именно в воздухе, пока она не раскрылась и не засыпала кассетными элементами зону поражения или просто не взорвалась.

Справка! Катков рассказал, что в 1990-е годы также декларировали возможность сбивания баллистических ракет и США, однако впоследствии убедились, что в то время это было невозможно. В частности, во время операции Буря в пустыне ранняя версия ЗРК Patriot РАС-2 пропустила удар иракскими баллистическими ракетами Скад (Эльбрус), в результате чего возник большой скандал.

В заключение эксперт подчеркнул, что после подобного скандала был разработан более современный Patriot РАС-3 с кинетическими перехватчиками, который может сбивать баллистику. Поэтому, по его словам, практика сбивания баллистических ракет и декларирование комплекс теоретически может их уничтожить, это "две совершенно разные вещи".

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