Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков заперечив це твердження російської пропаганди. Він зазначив, що зенітно-ракетні комплекси країни-агресорки не мають можливостей для перехоплення балістики, зокрема, ракети ATACMS.

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Які можливості у Росії для перехоплення балістики

Катков наголосив, що Росія декларувала й може продовжувати декларувати "все що завгодно" стосовно того, що її комплекси С-300 В та ЗРК С-400 здатні боротися з балістичними ракетами, в тому числі й ATACMS. Однак експерт зазначив, що декларувати щось це одне, а ось реально перехопити – інша справа.

Річ у тім, що для російсько-радянських ЗРК не було створено, і зараз принаймні невідомо про існування серійних зразків чи навіть випробування кінетичних перехоплювачів. Тобто тих засобів, які дозволяють ефективно боротися з балістичною ракетою,

– пояснив він.

Зверніть увагу! Катков розповів, що кінетичний перехоплювач має врізатися безпосередньо у балістичну ракету і шляхом величезної енергії зіткнення знищити її бойову частину ще у повітрі. Особливо це важливо, коли мовиться про касетну бойову частину, як в українських ракетах ATACMS.

Експерт зазначив, що наразі у Росії немає відомостей саме про кінетичні перехоплювачі, а самі окупанти про це говорять доволі обтічно. За його словами, без кінетичних перехоплювачів нівелювати балістичну ракету – неможливо.

Катков зазначив, аби повноцінно знищити загрозу балістичної ракети, треба ліквідувати її бойову частину саме у повітрі, поки вона не розкрилася й не засипала касетними елементами зону ураження або просто не вибухнула.

Довідка! Катков розповів, що у 1990-ті роки також декларували можливість збиття балістичних ракет і США, однак згодом переконалися, що на той час це було неможливим. Зокрема, під час операції "Буря в пустелі рання версія ЗРК Patriot РАС-2 пропустила удар іракськими балістичними ракетами Скад (Ельбрус), внаслідок чого виник великий скандал.

Наостанок експерт наголосив, що після подібного скандалу був розроблений сучасніший Patriot РАС-3 з кінетичними перехоплювачами, який може збивати балістику. Тому, за його словами, практика збиття балістичних ракет і декларування що, комплекс теоретично може їх знищити, це "дві абсолютно різні речі".

Україна отримала ракети ATACMS