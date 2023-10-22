Водночас головний редактор видання Defense Express Олег Катков заперечив це твердження російської пропаганди. Він зазначив, що зенітно-ракетні комплекси країни-агресорки не мають можливостей для перехоплення балістики, зокрема, ракети ATACMS.
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Які можливості у Росії для перехоплення балістики
Катков наголосив, що Росія декларувала й може продовжувати декларувати "все що завгодно" стосовно того, що її комплекси С-300 В та ЗРК С-400 здатні боротися з балістичними ракетами, в тому числі й ATACMS. Однак експерт зазначив, що декларувати щось це одне, а ось реально перехопити – інша справа.
Річ у тім, що для російсько-радянських ЗРК не було створено, і зараз принаймні невідомо про існування серійних зразків чи навіть випробування кінетичних перехоплювачів. Тобто тих засобів, які дозволяють ефективно боротися з балістичною ракетою,
– пояснив він.
Експерт зазначив, що наразі у Росії немає відомостей саме про кінетичні перехоплювачі, а самі окупанти про це говорять доволі обтічно. За його словами, без кінетичних перехоплювачів нівелювати балістичну ракету – неможливо.
Катков зазначив, аби повноцінно знищити загрозу балістичної ракети, треба ліквідувати її бойову частину саме у повітрі, поки вона не розкрилася й не засипала касетними елементами зону ураження або просто не вибухнула.
Наостанок експерт наголосив, що після подібного скандалу був розроблений сучасніший Patriot РАС-3 з кінетичними перехоплювачами, який може збивати балістику. Тому, за його словами, практика збиття балістичних ракет і декларування що, комплекс теоретично може їх знищити, це "дві абсолютно різні речі".
Україна отримала ракети ATACMS
- Володимир Зеленський 17 жовтня повідомив, що Україна отримала ракети ATACMS від Сполучених Штатів. Він також наголосив, що українські військові змогли застосувати цю зброю по окупантах.
- Підтвердили надання Україні ракет ATACMS і у Пентагоні. Там наголосили, що надані ракети містять обмеження для того, щоб наша держава могла завдавати удари лише по тимчасово окупованій території.
- Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україна отримуватиме ATACMS на постійній основі. Зрештою таких ракет буде в нашої армії все більше.