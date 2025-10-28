В США будет лететь 20 часов, – летчик-инструктор сказал, на что реально способна ракета "Буревестник"

Владимир Путин заявил об испытании ядерной ракеты "Буревестник". России это нужно для создания информационных потоков и запугивания США.

Однако на самом деле в использовании ракеты "Буревестник" нет никаких перспектив. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Почему эта ракета неперспективна?

Роман Свитан отметил, что на самом деле у России много проблем с "Буревестником". Они осуществили запуск более десятка ракет. Однако они не выполнили боевую задачу, а некоторые даже не взлетали. Только один пуск оказался удачным.

"Буревестник" – это старая советская разработка, от которой отказались в свое время из-за ее бесперспективности. Эти крылатые ракеты видны на всех локаторах из-за их размеров.

На ракетах стоит ядерная установка для нагрева воздуха. За ней идет огромный тепловой след, который очень заметен. Ракета идет под управлением команд спутниковой навигации.

Ракета уровня Х-101. Только Х-101 примерно вдвое меньше. Такое же противодействие. Нет смысла в нее вкладываться и разрабатывать ее. Захотелось похвастаться, что ракета пролетела 14 тысяч километров. Исходя из физических возможностей, она может несколько раз облететь,

– объяснил военный эксперт.

Ядерный реактор может работать очень долго. Однако вопрос, позволят ли "Буревестнику" пролететь дольше. Даже если она может лететь 20 часов, то за это время ее собьют множество раз. Поэтому для россиян нет перспектив в использовании "Буревестника". Они пытаются напугать всех, однако лишь создают себе новые проблемы.

Например, он будет лететь в США 20 часов. За 20 часов России не станет от баллистических ракет уже 20 раз. Пока он не долетит до Штатов, Москвы уже не будет. Если произойдет с подводных лодок запуск баллистических ракет, то России не останется. В это время "Буревестник" будет лететь в США. Его собьют,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Что известно об испытаниях "Буревестника"?