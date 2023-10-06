Путин похвастался "успешными" испытаниями ядерных ракет "Буревестник" и "Сармат"

Российский президент Владимир Путин снова включил начал пугать мир ядерным оружием. Да, глава Кремля заявил, что Россия вроде бы успешно испытала новые ядерные ракеты.

Об этом сообщают российские СМИ. Речь идет о печально известных ракетах типа "Буревестник" и "Сармат", которые якобы способны нести ядерный боезаряд, передает 24 Канал.

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Путин снова угрожает миру ядеркой

Президент страны-агрессорки отметил, что российская оборонная промышленность провела "последнее успешное испытание" межконтинентальной ракеты "Буревестник". В то же время он не отметил, как происходили предварительные испытания этого оружия.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия якобы фактически закончила работу над супертяжелой ракетой "Сармат". Путин сказал, что вскоре страна может перейти к "массовому производству ракет "Сармат" и их постановке на боевое дежурство".

Не забыл Владимир Путин и в очередной раз пригрозил миру ядерным шантажом. В частности, он заявил, что Россия может отозвать ратификацию договора о запрете ядерных испытаний.

Следует отметить, что предварительные испытания ракеты "Буревестник" были не слишком удачными или частично успешными. Поэтому пока неизвестно, закончились ли успехом испытания этой межконтинентальной ракеты, которая может нести ядерный боезаряд.

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