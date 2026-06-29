Украина может сбивать российские "Цирконы", но есть одно условие, – Игнат

Российские ракеты "Циркон", летящие по баллистической траектории, теоретически можно сбивать. Однако у украинской противовоздушной обороны зачастую нет для этого достаточного количества необходимых средств.

Об этом заявил начальник управления по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Что нужно Украине для сбивания "Цирконов"?

По словам Игната, Россия изначально разрабатывала "Циркон" как противокорабельную ракету, однако впоследствии начала использовать ее для ударов по наземным целям. Несмотря на заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы гиперзвуковых свойствах ракеты, ее скорость составляет до 10 Махов.

Поднимаясь на высоту более 40 километров, ракета на большой скорости, поскольку там воздух разрежен, движется к своей цели и атакует уже как баллистическая ракета,

– пояснил Игнат.

Он подчеркнул, что такие цели может перехватывать система "Пэтриот", однако ключевая проблема заключается в нехватке ракет-перехватчиков. По его словам, эффективность сбивания напрямую зависит от наличия боеприпасов.

"Статистика говорит сама за себя – если есть ракеты для Patriot, то ракету можно перехватить в том или ином регионе", – добавил он.

Игнат также отметил, что Россия, понимая дефицит систем Patriot в Украине, может целенаправленно увеличивать использование "Цирконов". Если раньше такие ракеты запускали из Крыма, то сейчас их применяют и с северного направления, в частности с мобильных береговых комплексов "Бастион".

Напомним, Россия атаковала Украину двумя ракетами "Циркон"/"Оникс" из Курской области в ночь на воскресенье, 28 июня. Силы ПВО уничтожили или подавили одну противокорабельную ракету.