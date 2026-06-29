Про це заявив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

До теми Морський "Кинджал": що відомо про ракети "Циркон", якими росіяни атакували Україну

Що треба Україні для збивання "Цирконів"?

За словами Ігната, Росія спочатку розробляла "Циркон" як протикорабельну ракету, однак згодом почала використовувати її для ударів по наземних цілях. Попри заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито гіперзвукові властивості ракети, її швидкість становить до 10 махів.

Піднімаючись на висоту понад 40 кілометрів, ракета на великій швидкості, оскільки там повітря розріджене, рухається до своєї цілі й атакує вже як балістична ракета,

– пояснив Ігнат.

Він наголосив, що такі цілі може перехоплювати система Patriot, однак ключова проблема полягає у нестачі ракет-перехоплювачів. За його словами, ефективність збиття напряму залежить від наявності боєприпасів.

"Статистика говорить сама за себе – якщо є ракети для Patriot, то ракету можна перехоплювати в тому чи іншому регіоні", – додав він.

Ігнат також зазначив, що Росія, розуміючи дефіцит систем Patriot в Україні, може цілеспрямовано збільшувати використання "Цирконів". Якщо раніше такі ракети запускали з Криму, то нині їх застосовують і з північного напрямку, зокрема з мобільних берегових комплексів "Бастіон".

Нагадаємо, Росія атакувала Україну двома ракетами "Циркон"/"Онікс" із Курської області у ніч на неділю, 28 червня. Сили ППО знищили або подавили одну протикорабельну ракету.