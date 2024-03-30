Могут ли Киевскую ГЭС разрушить ракеты "Циркон" или "Кинжал": в КГВА дали четкий ответ

После атаки ракетами "Циркон" на Киев 25 марта в сети стали распространять информацию, что подобные ракеты, мол, могут потенциально поразить дамбу Киевской ГЭС. Вследствие этого якобы может произойти прорыв дамбы и "большая утечка воды".

В Киевской городской военной администрации объяснили, что в случае возможного попадания ракеты "Циркон" или "Кинжал" в Киевскую ГЭС масштабной утечки воды не будет. Однако подтопления определенных районов все же возможны.

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Могут ли "Циркон" или "Кинжал" повредить Киевскую ГЭС

Начальник КМВА Сергей Попко отметил, что российские ракеты типа "Циркон" или "Кинжал" могут действительно повредить металлические затворы плотины Киевской ГЭС.

Это потенциально может привести к неконтролируемой утечке воды из Киевского водохранилища. Будет кратковременное подтопление некоторых территорий ниже плотины по течению Днепра,

– отметил генерал.

Однако он отметил, что по прогнозам компании Укргидроэнерго эти зоны подтопления будут незначительными. Более того, все оперативные службы и жители этих районов будут оповещены о таком подтоплении заблаговременно.

Могут ли оккупанты уничтожить Киевскую ГЭС полностью

Командующий Сухопутных войск ВСУ, а ранее первый заместитель министра обороны Украины, Александр Павлюк еще в июне 2023 года подчеркнул, что Украина не исключает тот факт, что Киевскую гидроэлектростанцию могут атаковать оккупанты. Поэтому там сосредоточили необходимую противовоздушную оборону.

Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении,

– сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, Павлюк объяснил, что для того, чтобы уничтожить Киевскую ГЭС, нужен как минимум ядерный взрыв или взорвать гидроэлектростанцию изнутри, как это Россия сделала с Каховской ГЭС. Генерал заявил, что уничтожить Киевскую ГЭС ракетами почти невозможно.

Куда пойдет вода в случае прорыва дамбы Киевской ГЭС

Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко отметил, что, по прогнозам ученых НАН Украины, в случае потенциального прорыва дамбы Киевской ГЭС произойдет несущественное подтопление пойменных территорий.

В частности, потенциально могут пострадать такие территории:

Русановские и Воскресенские сады;

Гидропарк;

урочище Горбачиха и тому подобное.

Кроме того, директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко отметил, что объем воды в Киевской ГЭС, в случае прорыва дамбы, не представляет угрозы для украинской столицы. Поэтому украинскую столицу катострофически не затопит.