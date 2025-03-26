Storm Shadow не достанет: какие цели уже мог атаковать "Длинный Нептун"

Украина впервые применила ракету "Длинный Нептун" против военной цели во временно оккупированном Крыму. Также этим вооружением могли поразить нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

НПЗ в Туапсе расположен на расстоянии более 700 километров. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Как увеличивалась дальность ракеты

Павел Нарожный отметил, что "Нептун" разрабатывался как противокорабельная ракета. Этот проект начался еще в 2015 году. Тогда считалось, что противокорабельными ракетами мы будем уничтожать Черноморский флот России. 13 апреля 2022 года основной целью стал крейсер "Москва".

После того "Нептун" был модифицирован. Принцип его работы изменился. После того было несколько ударов, о которых можно сказать, что это был "Нептун". Дальность увеличилась до более 300 километров. Тогда это была Керченская паромная переправа, которая была уничтожена.

"Нептун" работает с тыла, чтобы ракета могла набрать скорость и высоту. Достать до Керчи 300-километровой версией практически нереально. Вероятно, это была первая модификация до 500 километров. Впоследствии представители власти заявляли, что дальность будет увеличена до тысячи километров.

Это мог быть нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Это расстояние более 700 километров. На видео, которые опубликовали россияне, заметен взрыв. Во время удара он моментально взорвался,

– сказал военный эксперт.

Кроме того, был слышен звук работы турбореактивного двигателя, характерного для ракеты "Нептун". Это не мог быть один из украинских реактивных дронов. Также не это могла быть другая ракета, которую Украина имеет на вооружении.

Это не мог быть Storm Shadow. Он не достанет, потому что у него расстояние до 500 километров. Это не могли быть SCALP. Это не могли быть ракеты, которые у нас теоретически есть на вооружении,

– считает основатель БО "Реактивная почта".

Сейчас сообщается, что был нанесен удар по Крыму. Однако для полуострова Украине не нужен "Длинный Нептун", кроме случая, если необходима крылатая ракета. В ней программируется траектория. Например, круг над Севастополем. В некоторых случаях нужно облетать зоны, где могут находиться системы ПВО и ПРО. Очевидно, для этого был нужен "Длинный Нептун".

Увеличение расстояния ракеты с 300 километров до тысячи происходило постепенно. Для того, чтобы донести боеголовку весом до 400 килограммов, которую может нести "Нептун", нужно увеличивать ракету. Это будет означать, что она будет более заметной на радарах, больше вероятность, что ее собьют. Вероятно, был разработан новый и более эффективный двигатель. Благодаря этому мы смогли достичь дальности в тысячу километров.