Ракета Х-101: как и зачем ее модернизировала Россия
По данным британской разведки, Россия установила на ракету Х-101/Х-102 вторую боеголовку. Но цель этой модификации – нанести наибольший физический ущерб.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что все, чтобы объект, прежде всего инфраструктурный, не подлежал ремонту. И самое главное для врага – чтобы пострадало как можно больше людей. То есть страна-агрессор повысила летальность своей главной крылатой ракеты.
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"Фугасная часть имеет несколько меньший диаметр поражения, но большую концентрацию энергии на квадратный сантиметр. А осколочная – может разбрасывать обломки и до полукилометра в диаметре. Это невероятно много", – подчеркнул Черник.
Скорость обломков вражеской ракеты Х-101 может достигать до 1000 метров в секунду. Так они могут пробивать даже легкобронированные объекты. То есть радиус поражения увеличивается.
Если увеличивается боевая часть, то что-то в ракете должно обязательно уменьшаться. Прежде всего, это топливо.
Противник приходит к философии тотальной войны – то есть истребление всего, что можно истребить. Он в очередной раз показывает свою зверскую сущность собственного империализма,
– подчеркнул военный эксперт.
В то же время эта ракета не изменила свой размер и скорость. Враг уменьшил вес топлива, однако компенсировал его в боевой части.
Помочь бороться с модернизированными российскими ракетами помогут ЗРК Patriot, IRIS-T, SAMP/T и MIM-23 Hawk.
Враг модернизировал ракету Х-101
- Россия ночью 8 мая ударила по Украине "Шахедами" и ракетами. В частности, крылатыми ракетами Х-101/Х-555.
- Defense Express написало о том, что среди ракет была ракета воздушного базирования Х-101, которую изготовили во втором квартале 2024-го года. То есть фактически оккупанты использовали оружие "с конвейера".
- Эта ракета имела двойную боевую часть. В целом она была массой 800 килограммов. Сейчас российский ВПК только разворачивает производство таких модифицированных ракет.