Ракета Х-101: как и зачем ее модернизировала Россия

По данным британской разведки, Россия установила на ракету Х-101/Х-102 вторую боеголовку. Но цель этой модификации – нанести наибольший физический ущерб.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что все, чтобы объект, прежде всего инфраструктурный, не подлежал ремонту. И самое главное для врага – чтобы пострадало как можно больше людей. То есть страна-агрессор повысила летальность своей главной крылатой ракеты.

К теме Наносит больше вреда: чем особенные модернизированные ракеты Х-101, которыми Россия начала бить по Украине

"Фугасная часть имеет несколько меньший диаметр поражения, но большую концентрацию энергии на квадратный сантиметр. А осколочная – может разбрасывать обломки и до полукилометра в диаметре. Это невероятно много", – подчеркнул Черник.

Скорость обломков вражеской ракеты Х-101 может достигать до 1000 метров в секунду. Так они могут пробивать даже легкобронированные объекты. То есть радиус поражения увеличивается.

Если увеличивается боевая часть, то что-то в ракете должно обязательно уменьшаться. Прежде всего, это топливо.

Противник приходит к философии тотальной войны – то есть истребление всего, что можно истребить. Он в очередной раз показывает свою зверскую сущность собственного империализма,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время эта ракета не изменила свой размер и скорость. Враг уменьшил вес топлива, однако компенсировал его в боевой части.

Помочь бороться с модернизированными российскими ракетами помогут ЗРК Patriot, IRIS-T, SAMP/T и MIM-23 Hawk.

Враг модернизировал ракету Х-101