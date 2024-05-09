Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що усе, аби об'єкт, передусім інфраструктурний, не підлягав ремонту. І найголовніше для ворога – щоби постраждало якомога більше людей. Тобто країна-агресорка підвищила летальність своєї головної крилатої ракети.

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"Фугасна частина має дещо менший діаметр ураження, але більшу концентрацію енергії на квадратний сантиметр. А осколкова – може розкидати уламки й до пів кілометра у діаметрі. Це неймовірно багато", – наголосив Черник.

Швидкість уламків ворожої ракети Х-101 може сягати до 1000 метрів за секунду. Так вони можуть пробивати навіть легкоброньовані об'єкти. Тобто радіус шкоди збільшується.

Якщо збільшується бойова частина, то щось у ракеті має обов'язково зменшуватися. Передусім, це паливо.

Противник приходить до філософії тотальної війни – тобто винищення всього, що можна винищити. Він укотре показує свою звірячу сутність власного імперіалізму,

– наголосив військовий експерт.

Водночас ця ракета не змінила свій розмір та швидкість. Ворог зменшив вагу палива, проте компенсував її у бойовій частині.

Допомогти боротися з модернізованими російськими ракетами допоможуть ЗРК Patriot, IRIS-T, SAMP/T та MIM-23 Hawk.

Ворог модернізував ракету Х-101