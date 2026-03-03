Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что эти ракеты являются устаревшими, часто дают сбои при запуске или полете и могут падать, создавая опасность из-за токсичного топлива.

Смотрите также: Сбивают почти все, – летчик-инструктор объяснил, что изменилось в украинской ПВО

Почему Х-22 стала системной проблемой для самой России?

Важно! Ракета Х-22 оснащена мощной боевой частью массой почти до одной тонны – ориентировочно 960 – 980 килограммов. Это примерно вдвое больше, чем у большинства баллистических или крылатых ракет, где вес боевой части обычно составляет 450 – 480 килограммов.

Падения российских ракет случаются не впервые. Ранее во время запусков из района Моздока значительная часть ракет падала в Черное море, а теперь после стартов из Брянской области они нередко падают там.

Ракет Х-22 у России много, часть из них Украина в свое время передала при президентстве Леонида Кучмы, и теперь они снова летят к нам. Х-22 – это старая противокорабельная ракета с ненадежными системами, которая требует сложного обслуживания. Кроме того, она заправляется токсичным двухкомпонентным топливом, поэтому в случае падения даже без взрыва представляет серьезную экологическую опасность и требует обеззараживания,

– сказал Свитан.

В Черном море из-за частого падения ракет периодически наблюдают массовый мор рыбы. Эта ракета неточна для ударов по наземным целям и часто попадает случайно. Поэтому ее использование скорее направлено на создание страха и хаоса, чем на достижение точных военных результатов.

"Однако в этом случае сработал эффект бумеранга: последствия ударили и по самой России. Теперь им придется проводить обеззараживание, ведь ракета содержит два токсичных компонента топлива, и оба представляют серьезную опасность", – подчеркнул Свитан.

Обратите внимание! Авиаэксперт, офицер Воздушных сил в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский отметил, что для перехвата Х-22 необходимы ракеты PAC-3 из комплекса Patriot – те самые, которыми сбивают баллистические цели. По его словам, таким образом противник пытается истощить украинские запасы этих перехватчиков. Если в конце прошлого года доля баллистических ракет среди всех пусков составляла около 30% в месяц, то сейчас этот показатель вырос до 61 – 65%.

Что известно о работе украинского ПВО?