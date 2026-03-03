Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що ці ракети є застарілими, часто дають збої під час запуску або польоту та можуть падати, створюючи небезпеку через токсичне паливо.
Чому Х-22 стала системною проблемою для самої Росії?
Важливо! Ракета Х-22 оснащена потужною бойовою частиною масою майже до однієї тонни – орієнтовно 960 – 980 кілограмів. Це приблизно вдвічі більше, ніж у більшості балістичних або крилатих ракет, де вага бойової частини зазвичай становить 450 – 480 кілограмів.
Падіння російських ракет трапляються не вперше. Раніше під час запусків з району Моздока значна частина ракет падала в Чорне море, а тепер після стартів із Брянської області вони нерідко падають там.
Ракет Х-22 у Росії багато, частину з них Україна свого часу передала за президентства Леоніда Кучми, і тепер вони знов летять до нас. Х-22 – це стара протикорабельна ракета з ненадійними системами, яка потребує складного обслуговування. Крім того, вона заправляється токсичним двокомпонентним паливом, тому у разі падіння навіть без вибуху становить серйозну екологічну небезпеку й потребує знезараження,
– сказав Світан.
У Чорному морі через часте падіння ракет періодично спостерігають масовий мор риби. Ця ракета неточна для ударів по наземних цілях і часто влучає випадково. Тому її використання радше спрямоване на створення страху й хаосу, ніж на досягнення точних військових результатів.
"Однак у цьому випадку спрацював ефект бумеранга: наслідки вдарили й по самій Росії. Тепер їм доведеться проводити знезараження, адже ракета містить два токсичні компоненти палива, і обидва становлять серйозну небезпеку", – наголосив Світан.
Зверніть увагу! Авіаексперт, офіцер Повітряних сил у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський зазначив, що для перехоплення Х-22 необхідні ракети PAC-3 із комплексу Patriot – ті самі, якими збивають балістичні цілі. За його словами, таким чином противник намагається виснажити українські запаси цих перехоплювачів. Якщо наприкінці минулого року частка балістичних ракет серед усіх пусків становила близько 30% на місяць, то нині цей показник зріс до 61 – 65%.
Що відомо про роботу українського ППО?
- У лютому 2026 року система протиповітряної оборони знищила понад 30 тисяч повітряних цілей, серед яких були балістичні та крилаті ракети, а також тисячі ударних і розвідувальних дронів.
- Україна посилює свою протиповітряну оборону, ефективно знищуючи всі крилаті та протикорабельні ракети під час атак. Хоча українська ППО багаторівнева, для повного захисту території їй потрібні додаткові ракети та розширення протибалістичних систем.
- Ескалація конфлікту на Близькому Сході може спричинити нестачу ракет для систем ППО, зокрема Patriot, що становить потенційну загрозу для України.