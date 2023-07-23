Россия намеренно запустила неточные ракеты по Одессе, - Минобороны

Российские военные ночью 23 июля атаковали ракетами Одесскую область. В Минобороны подчеркнули, что для этой атаки россияне специально использовали неточные ракеты.

В частности, для атаки Одессы оккупанты использовали старые советские ракеты Х-22. Эти ракеты создавались для поражения авианосцев и имеют высокий уровень отклонения от заданной цели, что приводит к масштабным последствиям при обстреле ими.

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Россияне знали, что ракеты Х-22 неточные

В министерстве обороны отметили, что Россия атакует Украину невыборным оружием большой мощности. В частности, так произошло и в случае обстрелов Одессы, когда оккупанты использовали ракету Х-22, которая имеет 50% шансов достичь цели с 300-метровым отклонением.

Фактически это означает, что даже если Х-22 минувшей ночью целились в военные или другие важные объекты в Одессе, они могли поразить их только с определенной вероятностью. Это хорошо осознавали те, кто отдавал приказ и запускал их,

– сказали в Минобороны.

Там отметили, что в таком случае для захватчиков было безразлично, попадет ракета в военную цель или в гражданское здание. В заключение в министерстве отметили, что атака на Одессу является военным преступлением, и заверили, что виновные будут привлечены к ответственности.

Что известно о ракете Х-22 Х-22 – сверхзвуковая ракета, которую еще называют "Буря". Она была изготовлена еще во времена СССР, а вошла в эксплуатацию в 1966 году.

Эта ракета была разработана для поражения радиолокационно-контрастных точечных и плоскостных целей, то есть авианосцев или ударных авиационных групп.

Х-22 способна нести до 960 килограммов обычной боевой части или ядерной боеголовки. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии 300 км.

Цена ракеты довольно низкая – до 500 тысяч долларов. Сейчас в России их не производят, поэтому враг использует Х-22 из своих запасов.

Что известно об атаке по Одессе