Эффективная работа: в Воздушных силах показали, как сбивают вражеские Х-59

Российские захватчики 30 октября выпустили по Украине ракеты Х-59. Их успешно сбили защитники неба из Воздушных сил нашего государства.

Наконец, в сети появились кадры, как наши военные сбивают российские управляемые авиационные ракеты. На них видно, как эффективно работают наши защитники.

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Как Воздушные силы уничтожили ракеты Х-59

Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на кадрах показана боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток". В частности, именно они сбили управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запускали оккупанты ночью 30 октября.

На видео можно увидеть, как наши военные пускают ракеты из противовоздушных средств. В конце раздается взрыв, это означает, что воздушная цель врага сбита.

Воздушные силы уничтожили две вражеские ракеты Х-59: смотрите видео

Спасибо всем, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью,

– сказал Олещук.

Напоследок командующий Воздушными силами подчеркнул, что вместе украинцы обязательно победят врага в войне против нашего государства.

Что известно о ночной атаке 30 октября