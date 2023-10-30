Эффективная работа: в Воздушных силах показали, как сбивают вражеские Х-59
Источник:Николай Олещук
Российские захватчики 30 октября выпустили по Украине ракеты Х-59. Их успешно сбили защитники неба из Воздушных сил нашего государства.
Наконец, в сети появились кадры, как наши военные сбивают российские управляемые авиационные ракеты. На них видно, как эффективно работают наши защитники.
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Как Воздушные силы уничтожили ракеты Х-59
Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на кадрах показана боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Восток". В частности, именно они сбили управляемые авиационные ракеты Х-59, которые запускали оккупанты ночью 30 октября.
На видео можно увидеть, как наши военные пускают ракеты из противовоздушных средств. В конце раздается взрыв, это означает, что воздушная цель врага сбита.
Воздушные силы уничтожили две вражеские ракеты Х-59: смотрите видео
Спасибо всем, кто обеспечил стопроцентный результат поражения воздушных целей сегодня ночью,
– сказал Олещук.
Напоследок командующий Воздушными силами подчеркнул, что вместе украинцы обязательно победят врага в войне против нашего государства.
Что известно о ночной атаке 30 октября
- Российская армия в ночь на 30 октября запустила по Украине беспилотные летательные аппараты типа "Шахед", а также управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Украинская противовоздушная оборона сбила все враждебные цели.
- Так, в Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 12 "Шахедов" и 2 ракеты Х-59. Свое оружие враг запускал с временно оккупированных территорий и аннексированного Крыма, а именно с полигона Чауда на Юге полуострова.
- В ходе ночной атаки взрывы слышали в Черкасской области. В частности, там вражеский беспилотник упал в реку, никаких повреждений и пострадавших обнаружено не было.
- Кроме того, враг также обстрелял правобережье Херсонской области управляемыми авиационными бомбами. Вследствие этого 1 человек погиб, еще 3 – получили ранения, а также есть много поврежденных зданий в области.