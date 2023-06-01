Ракеты "Искандер-М" – самые опасные для нашей ПВО: как защититься от осколков
Только лишь в мае Россия 21 раз атаковала Украину крылатыми и баллистическими ракетами, а также дронами-камикадзе. Украинцев призывают не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проверить свои укрытия.
Об этом 24 Каналу рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, для нашей системы противовоздушной обороны были и остаются наибольшей опасностью ракеты, падающие по баллистической траектории.
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Правило двух стен защищает от осколков
Именно такими ракетами "Искандер-М" Россия нанесла удар по Киеву сегодня, 1 июня. Кузан призвал людей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, потому что россияне могут выпускать как баллистические, так и крылатые ракеты. Рассчитывать, что можно в интернете посмотреть, какие ракеты летят – не стоит.
"По меньшей мере, нужно соблюдать правила двух стен, а лучше всего – спуститься в укрытие. Заранее проверьте свою ванную комнату, свои укрытия в доме, чтобы эта комната была изолирована по крайней мере двумя стенами. Этого будет достаточно, чтобы защититься от обломков", – рассказал глава Украинского центра безопасности и сотрудничеству.
Сергей Кузан о ракетных обстрелах Киева 1 июня: смотреть видео
По его словам, в Украине мало систем, защищающих от баллистических ракет. Такие ракеты способны сбивать только зенитно-ракетные комплексы Patriot и SAMP-T. В то же время мы ожидаем, что таких систем получим гораздо больше. Россияне это также знают и не оставляют попыток пробить нашу противоракетную защиту.
Что известно об атаке на Киев 1 июня
- Россия нанесла очередной ракетный удар по столице поздно ночью 1 июня. В результате атаки пострадали 11 человек. В Деснянском районе погибли 33-летняя женщина и 34-летняя мать с 9-летней дочерью.
- Российская армия выпустила по городу 10 ракет. Все цели были уничтожены силами и средствами ПВО Украины. Враг применил 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".
- Киевлянин, потерявший жену в результате ракетного удара, рассказал, что укрытие было закрыто.