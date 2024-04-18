Сколько "Кинжалов" Россия производит за месяц: в ГУР дали ответ

Российские оккупационные войска имеют в распоряжении большой арсенал ракет, которые они применяют для атак по украинским городам. Одним из самых опасных вооружений, которые применяет Россия, является аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".

Важно понимать, какое количество “Кинжалов” в месяц может изготавливать враг. На этот вопрос 24 Каналу дали ответ в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

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Сколько "Кинжалов" Россия производит за месяц

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии 24 Каналу рассказал, какое же количество "Кинжалов" способны изготавливать захватчики.

По его словам, Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.

В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россиян – 24 Канал),

– рассказал Черник.

Заметим, что ранее Андрей Черняк рассказывал, что во время массированных ударов по энергетике Украины оккупационные войска использовали ракеты, изготовленные в течение последнего времени.

К слову, он отмечал, что по состоянию на начало апреля 2024 года от начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по территории Украины более 80 "Кинжалов".

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