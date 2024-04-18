Сколько "Кинжалов" Россия производит за месяц: в ГУР дали ответ
Российские оккупационные войска имеют в распоряжении большой арсенал ракет, которые они применяют для атак по украинским городам. Одним из самых опасных вооружений, которые применяет Россия, является аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал".
Важно понимать, какое количество “Кинжалов” в месяц может изготавливать враг. На этот вопрос 24 Каналу дали ответ в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
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Сколько "Кинжалов" Россия производит за месяц
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии 24 Каналу рассказал, какое же количество "Кинжалов" способны изготавливать захватчики.
По его словам, Россия ежемесячно производит лишь несколько единиц этих ракет.
В среднем 4 – 5 ракет в месяц (производят россиян – 24 Канал),
– рассказал Черник.
Заметим, что ранее Андрей Черняк рассказывал, что во время массированных ударов по энергетике Украины оккупационные войска использовали ракеты, изготовленные в течение последнего времени.
К слову, он отмечал, что по состоянию на начало апреля 2024 года от начала полномасштабного вторжения россияне выпустили по территории Украины более 80 "Кинжалов".
Когда ЗРК Patriot может сбивать "Кинжал": кратко
- Во время непосредственной атаки на цель, "Кинжал" меняет свою скорость с гиперзвуковой на сверхзвуковую. Этот момент перехода, как утверждает спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш, делает ракету уязвимой для атак систем ПВО.
- "Действительно, "Кинжал" может развивать гиперзвуковую скорость. После того как ее сбрасывает МиГ-31К, она также набирает еще и скорость полета самолета. Однако когда ракета непосредственно уже идет атаковать цель, то заходит не на гиперзвуковой скорости, а на сверхзвуковой. "Кинжал" становится баллистической ракетой. И в тот момент, когда она становится с гиперзвуковой баллистической ракетой, то мы можем ее успешно атаковать", – рассказал спикер Воздушных сил.
- Он также подчеркнул, что с этой задачей уже неоднократно справлялся ЗРК Patriot.