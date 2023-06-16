Понял, это войдет в историю, – оператор Patriot о моменте сбивания "Кинжала" над Киевом

В начале мая 2023 года защитники украинского неба сбили российскую гиперзвуковую ракету "Кинжал". Оператор системы Patriot, которому это удалось, был поражен своим достижением.

По его словам, именно в ту ночь он понял, что миг "вошел в историю". Эту ракету украинские защитники сбили с помощью американского комплекса Patriot.

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Оператор Patriot поделился воспоминаниями о сбитии "Кинжала"

30-летний Вячеслав вспоминает тот самый момент радостей и аплодисментов, когда понял, что миф о "непревзойденной" российской баллистической ракете Х-47 "Кинжал" был полностью разрушен. По его словам, россияне в очередной раз соврали миру об "уникальности" своего оружия.

Мы поняли, что Patriot сработал. В следующий раз, когда мы увидели на своих мониторах не одну, а шесть ракет "Кинжал", то поняли, что нужно браться за работу,

– сказал он.

Избиение этой российской ракеты показало западным лидерам, что Киев является "самым защищенным городом в мире". Несмотря на это, журналисты отметили, что своей противовоздушной и противоракетной обороне Украина обязана своим союзникам.

Украинский генерал Анатолий Кривоножко вспоминает, что строительство противоракетного щита Киева началось еще в мае 2022 года. До этого противоракетная оборона ограничивалась обороной стратегических объектов.

Журналисты также напомнили, что в течение длительного времени основную помощь, которую Украина получала от партнеров, это переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Позже, когда Россия начала свой энергетический террор осенью 2022 года, обстреливая Украину беспилотниками и ракетами, наши Вооруженные силы получили в собственность первую из своих передовых батарей – систему IRIS-T немецкого производства.

Вскоре у нас появились системы NASAMS и, конечно же, 2 комплекса Patriot. Вячеслав рассказал, что тренировался на Patriot в американском штате Оклахома и в Польше три с половиной месяца вместо обычных шести.

Еще один украинский военный Денис Смажный утверждает, что в значительной степени в автоматизированных западных системах не было ничего чрезвычайно сложного. Он подчеркнул, что система IRIS-T была гораздо менее сложной, чем советская система "Бук", которой он управлял.

"Это как переход с калькулятора на MacBook Pro. Западные батареи в основном делают работу за вас", – подчеркнул он.

В настоящее время украинская система ПВО и ПРО работает как единый механизм. Мощные системы, такие как Patriot, NASAMS и IRIS-T являются лишь вишенкой на торте. Ведь у Украины достаточно много систем С-300 и "Бук", которые составляют большую часть комплексов противовоздушной обороны.

Угроза ракетных ударов от России будет преследовать Украину еще долго

По словам украинских офицеров, российские военные постоянно меняют тактику и ищут слабые места в нашей системе ПВО. Да, они могут отправить десятки ракет и беспилотников, ожидая, что у нас закончатся возможности для отражения опасностей.

Кроме этого, россияне могут маневрировать, запуская дроны на максимальную высоту, а затем выключить их двигатели, чтобы сделать их менее заметными. Генерал Александр Кривоножко отметил, что российские военные могут изменить траекторию дронов или ракет во избежание радиолокационного отслеживания.

Россияне всеми силами пытаются найти новые способы пройти нашу противовоздушную оборону,

– сказал он.

Генерал подчеркнул, что держать воздушную оборону города будет непросто. Однако он отметил, что небо в других регионах Украины защищено гораздо хуже.

Поэтому Россия может переориентировать свои атаки на другие города для более разрушительного эффекта. Как, например, 13 июня российские крылатые ракеты попали в жилой дом в Кривом Роге, убив по меньшей мере десять человек.

Кривоношко также заверил, что украинские военные надеются построить два эшелона противовоздушной обороны на национальной границе, чтобы сбивать ракеты задолго до того, как они достигнут больших городов. Он также сказал, что Россия, похоже, не собирается прекращать свой террор, поэтому угроза воздуха будет с украинцами "довольно долго".

Украинская ПВО сбивает "Кинжалы"