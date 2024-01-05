У КНДР есть лучшая копия "Искандера" – KN-23, ею уже могли бить по Украине, – Defence Express

В Белом доме заявили, что Россия получила от КНДР баллистические ракеты малой дальности. Более того, даже могла использовать несколько для атаки по Украине.

На брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия била по Украине баллистическими ракетами, полученными от КНДР. Правда, он не назвал точное название самой ракеты, но обнародовал слайд, который заинтересовал Defence Express.

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Какими именно ракетами мог бить враг

Журналисты издания обратили внимание, что на слайде зафиксировали дальность удара. Речь идет о 460 километрах – расстояние от точки пуска до Запорожья, попавшего под атаку врага. Сопровождается карта изображением двух баллистических установок с ракетами KN-23 и KN-24. Вероятно, одной из них Россия могла ударить по Украине.



На слайде показали ракеты KN-23 и KN-24 / Слайд Белого дома

Как отметили в издании, ранее в нем предполагалось, что КНДР предоставила России баллистические ракеты малой дальности. А ОТРК KN-23 вполне можно считать копией российского "Искандера", сделанной в Северной Корее.

Детальнее пройдемся по характеристикам этой ракеты. Благодаря справке от CSIS можно узнать, что ее впервые презентовали в феврале 2019 года. В том же году проводили пробные пуски в июле, которые продемонстрировали, что ракета с индексом KN-23 преодолевала 690 километров. Это расстояние как раз покрывает расстояние, преодоленное баллистической ракетой, которую враг запустил по Запорожью. Можно предположить, что Россия использовала для этого именно KN-23. Но это только предположение. Окончательно будет известно после проведения экспертиз.

Интересно, что кое в чем KN-23 даже лучше российского "Искандера":

стартовая ее масса – 3,4 тонны, что на 400 килограммов меньше, чем у ракеты 9М723 комплекса "Искандер";

боевая часть – 500 килограммов;

подтвержденная дальность пуска – 690 километров, что на 190 километров больше.

Обратите внимание, что в 2021 году КНДР смогла провести другие результативные испытания KN-23. Ее запускали с установки на железнодорожном ходу.



KN-23 запускали даже с железнодорожной установки / Фото из открытых источников

Что известно о ракете KN-24? Она визуально похожа на ATACMS. В первый раз ее протестировали также в 2019 году. Практически доказана дальность пуска этой ракеты – 410 километров. А ее размер боевой части до сих пор неизвестен. Его оценивают в пределах 400 – 500 килограммов.