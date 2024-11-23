75% компонентов – американские: CNN показала "начинку" ракет КНДР, какими Россия атакует Украину

В баллистических ракетах КНДР, которыми Россия обстреливает Украину, большинство компонентов западного производства. Эти детали Северная Корея смогла получить несмотря на наложенные санкции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Журналисты также показали, как выглядит "начинка" северокорейских ракет.

К теме Пока Запад "думает": КНДР поставляет России дальнобойные ракеты и артиллерийские системы, – FT

Как выглядят компоненты в ракетах КНДР

Журналисты отметили, что Россия выпустила около 60 северокорейских ракет KN-23 по Украине в этом году. По подсчетам издания, это почти треть из 194 баллистических ракет, выпущенных Россией по Украине в 2024 году.

Согласно недавнему отчету украинской Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО), ключевые компоненты, которые используются в северокорейских ракетах, производят девять западных производителей, в том числе компании, базирующиеся в Соединенных Штатах, Нидерландах и Великобритании.



Следователи Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют обломки ракет KN-23 / Фото CNN

Некоторые части ракет KN-23/24, которые они проанализировали, были изготовлены совсем недавно, в 2023 году, что свидетельствует о возможности их быстрой доставки в Северную Корею.

Все, что работает, чтобы направлять ракету, чтобы заставить ее лететь, – все это иностранные компоненты. Вся электроника иностранная. В ней нет ничего корейского. Единственное, что там корейское, – это металл, который быстро ржавеет и корродирует,

– сказал Андрей Кульчицкий, руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы.

Один из работников ГУР МО, пожелавший остаться анонимным, сказал, что их расследованиям мешают повреждения осколков ракеты. Но, по его словам, все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов являются западными".



Большинство компонентов в ракетах КНДР произведены на Западе / Фото CNN

"Вероятно, – 70% американские, от известных компаний. Они также используют компоненты, изготовленные в Германии и Швейцарии", – сказал собеседник.

Кроме того, в отчете, опубликованном в начале этого года британской исследовательской организацией Conflict Armament Research (CAR), было установлено, что 75% компонентов одной из первых северокорейских ракет, использованных для атаки на Украину, были от американских компаний.

Как западные компоненты для оружия попали в КНДР

По словам экспертов по поиску оружия, достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет. Но все признаки указывают на то, что Китай является вероятным каналом поставки этих деталей.

Некоторые из этих компонентов могут быть на самом деле поддельными и сделанными в Китае. Но мы не можем быть уверены на 100%,

– рассказала Виктория Вишневская, старший научный сотрудник НАКО.

Один производитель смог предоставить НАКО доказательства того, что недорогой электронный компонент, найденный в северокорейской ракете, был поддельным.

В то же время, по словам Вишневской, некоторые другие производители решают не устанавливать лучший контроль над своим экспортом, поскольку более детальное ведение учета и проверки компаний приведут к затратам.

По данным CAR, существует более 250 компаний, чьи компоненты были обнаружены в северокорейских ракетах. Но большинство этой электроники продается пяти основным дистрибьюторам, которые расположены в Соединенных Штатах и Канаде. CAR призывает политиков сосредоточить больше усилий на регулировании этих распределительных компаний.

По словам представителя украинской разведки, западные компоненты для оружия также продолжают перенаправлять в Иран и непосредственно в Россию.