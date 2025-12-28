Проблемы будут даже от нескольких десятков ракет: генерал-лейтенант объяснил опасность новых ракет КНДР

Северная Корея может передать России ракеты КН-27, ранее уже поставляла КН-23, которые после модернизации стали более точными и активно используются в обстрелах. Тогда как Украина имеет ограниченное количество противоракетных систем.

Генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко объяснил 24 Каналу, что Северная Корея уже использовала значительную часть боеприпасов, поэтому масштабные поставки вряд ли состоятся быстро, однако даже первые партии создадут дополнительную угрозу.

Смотрите также: Россияне попали в общежитие НАУ в Киеве

Сможет ли Украина противодействовать северокорейским ракетам?

Россия получила северокорейские ракеты КН-23, которые сначала имели высокий уровень отклонения от цели, но после совместной работы с российскими инженерами этот недостаток устранили.

"Надо изучать характеристики ракеты КН-27 совместно с союзниками – количество, качество и возможности противодействия. Лучший вариант – действия на опережение. Хотя расстояние большое, мы видим, что Силы обороны Украины уже влияют на дальневосточную часть РФ, нанося удары по военным объектам. Это сигнал для соответствующей работы", – сказал Романенко.

Пока ракеты этого типа еще не применяют, Украина должна наращивать противоракетные возможности для уничтожения баллистических ракет, но их количество ограничено – месяц назад появилось 2 системы от Германии.

Северная Корея скрывает свои военные возможности, поэтому точных оценок количества ракет нет. Даже начальные поставки будут достаточными для освоения и накопления, что так или иначе увеличит потенциал России для нанесения ударов по украинским объектам.

Аналитика последних месяцев и лет войны показывает, что Северная Корея использовала почти все артиллерийские боеприпасы, уменьшилось количество ракет, хотя они постоянно готовятся к войне с Южной Кореей и американцами. Масштабная помощь России сразу вряд ли произойдет, но как говорят – беда начало,

– пояснил Романенко.

Что еще известно о последствиях российских атак?