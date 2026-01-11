Эту систему создали еще в 1960-х годах, однако она до сих пор находится на вооружении ряда стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WION.

Почему 60-летнюю "Малютку" до сих пор используют?

9М14 "Малютка" отличается компактными размерами. Ракету обычно транспортируют в специальном чемодане из стекловолокна, который одновременно служит пусковой установкой. Концепция предусматривала максимальную мобильность – один военнослужащий мог незаметно развернуть противотанковое оружие непосредственно вблизи поля боя.

Скорость полета ракеты составляет примерно 115 метров в секунду, что существенно уступает большинству современных аналогов. После короткой работы двигателя "Малютка" движется к цели, фактически планируя, при этом за ней тянется провод системы наведения.

В отличие от современного принципа "выстрелил – забыл", эта ракета требует постоянного участия оператора. Стрелок вынужден все время удерживать цель в прицеле, ориентируясь на световой трассер ракеты и корректируя ее траекторию до момента поражения.

Чтобы преодолеть максимальную дистанцию в 3 километра, "Малютке" нужно до 26 секунд. Из-за такой продолжительности полета экипажи танков нередко успевали заметить дымный след и попытаться уклониться от удара.

Широкую известность ракета получила во время войны Судного дня в 1973 году, когда в боевых действиях сошлись арабские государства и Израиль. Тогда пехотные подразделения массово применяли "Малютки" против танковых колонн, продемонстрировав, что относительно простое и дешевое оружие способно эффективно противостоять тяжелой бронетехнике.

Эти ракеты используют и сейчас – в частности в конфликтах на Ближнем Востоке и во время полномасштабной войны в Украине. Основная причина их популярности – низкая стоимость производства и простота эксплуатации. В то же время эксперты признают, что современные системы активной защиты способны без особых трудностей перехватывать такие ракеты.

