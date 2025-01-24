Обломки "Орешника" подтвердили догадки, чем является "чудо техники" России, – The Economist

Обугленные обломки ракеты "Орешник", которую запустила Россия по Украине в ноябре 2024 года, показали, что это оружие является лишь модернизированной версией баллистической ракеты средней дальности. Речь идет о ракете типа РС-26 "Рубеж".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал издания The Economist.

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Что на самом деле кроется за российским "Орешником"

Журналисты напомнили, что в ноябре Россия запустила "Орешник" по Украине, что, предварительно, стало первым известным случаем применения оружия с несколькими боеголовками в бою.

С тех пор Владимир Путин угрожал атаковать этим оружием Украину снова, хвастаясь тем, что украинская противовоздушная оборона не сможет противостоять этой ракете. Российский диктатор также называет гиперзвуковой "Орешник" – "новым чудом российской техники".

Но обломки обнаруженной ракеты показывают совершенно другую историю. Так, эксперты Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы, где изучают обломки российских ракет и беспилотников, обнаружили, что одна часть ракеты датируется 2017 годом, а другая, внутри одной из боеголовок оружия, датируется 2016 годом.

Это подтверждает подозрения, что "Орешник" – не более чем модернизированная версия старой модели баллистической ракеты средней дальности РС-26 "Рубеж",

– указано в материале.

В то же время автор статьи пишет, что ракета "Орешник" – это не столько серьезная угроза, сколько демонстрация силы страны-агрессора. И это оружие создано с расчетом на аудиторию Запада, с целью напомнить им о ядерном потенциале России.

К слову, журналисты Financial Times ранее обнаружили, что российский оборонно-промышленный комплекс продолжает использовать западное оборудование для производства ракеты "Орешник". Это происходит, несмотря на имеющиеся санкции, а также получение необходимого оборудования обходными путями.