"Пришло время его испытать": Путин заявил, что был глубоко погружен в разработку "Орешника"

Владимир Путин заявил, что был "достаточно глубоко погружен" в разработку российской баллистической ракеты "Орешник". Он также поддерживал испытания этого ракетного комплекса в боевых условиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий кремлевского диктатора российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

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Путин в очередной раз высказался о ракете "Орешник"

Владимир Путин заявил, что "Орешник" стал не событием года, а настоящим "историческим событием" в ракетно-космической отрасли. По его словам, ничего подобного никогда не происходило. Президент России назвал это частью своей работы.

В Министерстве обороны были разные точки зрения на этот счет. В конце концов, я присоединился к тем, кто считал, что его: а) нужно производить и дал прямое указание это делать, выделить необходимые ресурсы, и б) согласился с теми, кто считал, что пришло время его испытать в боевых условиях,

– сказал российский президент.

Ранее Путин также анонсировал серийное производство новой ракеты "Орешник", которое, по его словам, должно начаться в ближайшее время.

К тому же кремлевский диктатор заявлял, что появление "Орешника" якобы минимизирует необходимость использования ядерного оружия, уверяя, что отныне Москве нужно совершенствовать не свою ядерную доктрину, а ракету "Орешник".