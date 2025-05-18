Россия дважды подряд не могла запустить РС-24 "Ярс", которым угрожает Украине

Украинская разведка предупредила о намерении России осуществить в ночь на 19 мая учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс". Дальность полета ракеты составляет более 10 тысяч километров.

Аналитики обратили внимание, что оккупанты планируют запуск межконтинентальной ракеты не с космодрома "Плесецк", как обычно, а из района недалеко от населенного пункта Свободный, что в Сверловской области, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Смотрите также Что известно о ракете РС-24 комплекса "Ярс", что Россия может применить в ночь на 19 мая

У захватчиков не получались пуски с "Ярса"

Космодром "Плесецк" – по-настоящему несчастливое для российских экспериментов место. Он является свидетелем ряда неудачных пусков распиаренных оккупантами ракет и их катастрофических последствий еще со времен СССР. Одним из недавних инцидентов является запуск РС-28 "Сармат" в конце сентября в 2024 году. Тогда ракета рванула так, что на месте старта остался только кратер. Оккупанты, понятное дело, пытались скрыть это событие.

Видел "Плесецк" и безуспешные испытания баллистической ракеты РС-24 из комплекса "Ярс", которой сейчас россияне пытаются запугать украинцев и Запад.

Так, 1 ноября 2023 года оккупанты выпустили эту ракету по цели на полигоне "Кура" на Камчатке, но она сбилась с курса.

Во время учений по нанесению ядерных ударов, которые прошли в России 25 октября, задействованный РС-24 "Ярс" также не смог выполнить поставленную задачу по аналогичной причине.